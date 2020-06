Se enteró que estaba embarazada dos horas antes de dar a luz

Lizzie Quah es una mujer de 23 años que se enteró que estaba embarazada dos horas antes de que naciera su bebé. Ella había ido al hospital por dolores renales, pero cuando los doctores la revisaron, descubrieron que había comenzado el trabajo de parto.

La mujer contó su historia a través de las redes sociales y se hizo viral en todo el mundo. Lizzie relató que sentía un dolor similar al de “los peores calambres menstruales”, y supuso que tenía un cálculo renal, ya que anteriormente había desarrollado uno.

Blom

Apenas llegó al centro médico, los especialistas le hicieron una serie de estudios. A los pocos minutos se dieron cuenta que estaba embarazada y que estaba a punto de parir. Los doctores le informaron que estaba “ocho centímetros dilatada, en trabajo de parto activo, y que en pocos minutos tendría un bebé”. Dos horas después dio a luz a su hija.

«No me pusieron anestesia epidural porque era demasiado tarde para ayudarme. Tenía un dolor insoportable, no tenía idea de si iba a tener un niño o niña, un bebé a término o prematuro, sano o enfermo (…)». Sin emba»No me pusieron anestesia epidural porque era demasiado tarde para ayudarme. Tenía un dolor insoportable, no tenía idea de si iba a tener un niño o niña, un bebé a término o prematuro, sano o enfermo (…)». Sin embargo, y pese a todas las complicaciones y sufrimientos, Quah dio a luz a una niña sana que llamó Winnie June.

Lizzie había publicado muchas fotos en su cuenta de Instagram días antes de parir y en ninguna se podría pensar que estaba embarazada. La mujer manifestó que había subido algunos kilos, pero suponía que era consecuencia de haber dejado de ir al gimnasio durante unos meses.

Cactus24/01-06-2020