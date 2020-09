El hombre se divorció en 1985 y 4 años después empezó a salir con Brenda, su exsuegra, de quien empezó a enamorarse cuando visitaba a sus hijos, en casa de su exesposa, informó Daily Mirror.

“Nos pusimos a hablar, fuimos a tomar algo, a comer, como cualquier relación normal. En ese momento, era como cualquier otra relación”, aseguró Clive al medio.

Las leyes han cambiado desde entonces y el viernes, Clive hizo historia al casarse con Brenda en el mismo altar donde se había casado con su hija 30 años antes.

“Es el mejor día de mi vida. Llevo años soñando con eso. Nos han tratado como monstruos. Ahora somos como cualquier otra pareja ”, dijo un radiante Clive en News of the World.

Es una relación que pondría patas arriba a los libros de chistes. Se remonta a 1977, cuando la hija adolescente de Brenda, Irene, se casó con Clive en Warrington, Reino Unido.

Brenda no estaba realmente impresionada con Clive desempleado y su opinión no había cambiado hasta el momento en que la pareja se separó en 1985. Pero la separación, aparentemente, fue una bendición disfrazada para Clive, que tenía los ojos puestos en Brenda.

“Empezamos a conseguir más. Una noche me llevó a tomar una copa y terminamos besándonos. Nos enamoramos. Al principio no había nada sexual en nuestra relación ”, dijo una ruborizada Brenda a News of the World.

Cuatro años después, la inusual pareja se mudó juntos. Primero se enfrentaron a un obstáculo cuando decidieron casarse. Cuando la policía se enteró de sus planes, amenazaron con arrestar a Clive porque la ley no permitía el matrimonio con los suegros.

Los infractores se enfrentaban a una pena de prisión de hasta siete años. Clice sobrevivió a esa amenaza. Lograron seguir adelante solo después de que la ley fue enmendada

en 2005.

