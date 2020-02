Luego de que se difundieran imágenes donde ambos artistas lucen impresionados mientras se abrazan durante la ceremonia; la actriz mexicana reveló mediante la red social Twitter lo que sucedió.

In these pictures it might look like @Eminem and I are best friends, but what really happened is as he was walking offstage and I was getting ready to walk onstage, I was so shocked to see him that I spilled water all over him. pic.twitter.com/BkU7wSmSus

«En estas imágenes podría parecer que Eminem y yo somos mejores amigos, pero lo que realmente sucedió es que mientras él salía del escenario y me preparaba para entrar, me sorprendió tanto verlo que le tiré agua encima”

La bella actriz siguió contando: “Mientras intentaba limpiarlo, lo abrace impulsivamente y le dije: ‘Encantada de conocerte, Eminem. ¡Soy una ENORME fan!’ Pero estaba muy decepcionada de haber hecho el ridículo al conocerlo…”, manifestó.

If you examine our faces, I look mortified and he looks terrified of me- As I was trying to wipe it off I impulsively hugged him and I said “Nice to meet you Eminem- I’m a HUGE fan!” because I AM! But I was so disappointed that I made such a fool of myself in front of him… pic.twitter.com/T5qskWv7Do

— Salma Hayek (@salmahayek) February 12, 2020