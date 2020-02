Rompe cráneos: Es un tipo de violencia viral y se origina por trastornos de conducta, aseguran psicólogas

Hace varias semanas, surgió un juego viral llamado como “rompe cráneos” o “cráneo roto”. Este violento juego fue recreado por adolescentes en colegios privados y públicos del país comenzado por Caracas, Barinas, Falcón y Carabobo, dejando a jóvenes con lesiones graves y con procesos judiciales.

En este sentido, Cactus24 ha consultado a docentes, padres, abogados y médicos de la ciudad de Punto Fijo sobre las consecuencias que acarren este tipo de violencia viral en los adolescentes.

Ahora es oportuno consultar a expertos de psicología infantil sobre este tema que ha generado conmoción y preocupación a la colectividad falconiana en los diversos sectores o núcleos sociales, tales como educativo, familiar, legal y médica. Pues aseguraron que este reto viral ni es espontáneos ni inocuos y precisan que este es otro tipo de violencia producto de los trastornos de conductas desarrollados por adolescentes.

La psicóloga clínica, Daniela Iraola, especialista en atención desde la edad infantil a la adulta, comenta que la principal razón por la que los adolescentes aceptan este tipo de retos es porque buscan pertenecer a un grupo específico.

Agregó que el adolescente posee en su mayoría una personalidad “desafiante y retadora”, por tal motivo “sentirse atraídos circunstancialmente por cualquier actividad o un oficio es poner a prueba sus potencialidades y habilidades retadoras y las redes sociales han contribuido con esas actitudes en los adolescentes”, precisó.

Debido a ello, los adolescentes “por lo general tienden en vivir sin escatimar riesgos, sin visibilizarlos, sin evaluarlos, no ven las consecuencias, ya que ellos viven en el hoy y en el momento”, reiteró Iraola. También agregó que las redes sociales no son desconocidas, tiene un peso en la vida del ser humano y en la sociedad, y las personas ―como los adolescentes― que no tienen claras su identidades y convicciones va hacer muy susceptibles, influenciados y desafiados para mostrar que ellos son capaces de hacer cualquier cosas que se les reten.

En este sentido, el reto rompe cráneos es un “momento gratificante y placentero en esta etapa de desarrollo inmadura” del adolescente. La especialista reitera que el menor en esta etapa de crecimiento busca también reconocimiento y aprobación social y “las redes sociales te motivan hacer cosas que impiden a evaluar los riesgos el que la ejecuta y al que se lo hacen”, apuntó la psicóloga clínica egresada de la Universidad Rafael Urdaneta del Zulia.

El perfil de un adolescente que realiza estas prácticas

Iraola reitera que el principal perfil de un adolescente que lo lleva a realizar esta práctica de violencia viral es la “inmadurez” está más pendiente en vivir en “aquí y en el ahora”, y es una de las consecuencias que se genera a perder la perspectiva del futuro.

Prosiguió explicando la especialista, que debido en esta etapa de desarrollo inmadura del menor distorsiona lo que se ve en la vida, las decisiones y no anticipa lo que puede provocar en participar en estos retos virales que se ha propagado en la brecha digital y sea llevado a la realidad, siendo los adolescentes protagonistas y los colegios los espacios para llevar a cabo tal fin.

Además indicó que otro elemento de este perfil y lo calificó de “alarmante y preocupante” y se debe a su relación a los trastornos de conductas que podrían adquirir y desarrollar el adolescente durante su desarrollo personal.

Detalló que el trastorno de conducta, es una alteración del comportamiento que en ocasiones se diagnostica en la infancia. Este se caracteriza por un comportamiento antisocial que viola las normas y reglas adecuadas para la edad y en la sociedad.

Debido a esta característica psicológica, el adolescente “siente empatía de participar, pierde toda capacidad de anticipar riesgos y peligros para a quien lastima”, insistió Iraola.

De acuerdo a lo expuesto, el adolescente puede desarrollar varias características de trastornos de conducta y la más propensa o habitual son las de comportamiento provocador y/o agresor (violento). “Y es la conducta que engrana para ejecutar el reto viral rompe cráneos”, manifestó durante la entrevista a Cactus24.

Recontó que la recreación del reto rompe cráneos se necesita la participación de tres jóvenes, “Aquí prevalece la causa y la consecuencia”, dos que ejecutan la zancadilla —la causa—y el otro que cae al suelo provocándose lesiones graves —la consecuencia—. Están los provocadores o agresores que con “toda consciencia de riesgos y daños sin medir lo que hace, sin anticipar y sin expresar algún sentido común, busca agredir física y emocionalmente a la otra persona”, y “está el afectado que experimenta el dolor, la rabia, la ira de ser dañado con alevosía y premeditación con un tono de burla y un humor negro”.

Es por ello, que Iraola insiste que el origen y el desarrollo de este tipo de violencia viral son iniciados por alguien, primero que tiene este tipo de comportamiento adquirido desde la infancia y de algún momento ha participado en este tipo de retos virales, ahora en la edad adulta lo incita desde las redes sociales “porque sabe que los adolescentes son susceptibles y vulnerables ya que está en la etapa de la inmadurez, su cerebro aun no madura y no distingue lo que es racional. Tiene una consciencia voluntaria de dañar”, precisó la coach ontológico certificada.

En este sentido, la psicóloga clínica expresa que para evitar que un adolescente desarrolle algún tipo de trastorno de conducta es necesario realizar una evaluación psicológica con criterios específicos y profundos, ya que existen características, síntomas y habilidades psicosocial y mental para expresar empatía en este tipo de violencia viral como lo es el rompe cráneos.

Motivos y afectaciones psicológicas y emocionales del adolescente en este reto viral

“Para realizar este tipo de retos virales siempre hay un motivo”, expresó la y psicóloga Carmen Arcaya. Los motivos que los llevan realizarlos son por imitación, escape al estrés emocional, llamar la atención, popularidad, entretenimiento y violentar, este último es la que provoca la consecuencia de agredir y dañar a otro con la posibilidad de tener reconocimiento, popularidad y prestigio tiene mucha fuerza, en este tipo desafío.

“En los retos virales existe esa inconsciencia, de no creer que te puedas pasar algo malo. Se puede ser consciente del riesgo a nivel racional, pero no emocional”, deja claro la especialista.

En cuanto a las afectaciones psicológicas, la psicóloga Arcaya explica desde el punto de vista del agresor y del afectado. Del agresor, precisa que hay uno que es más influente y esté puede influenciar al otro de mostrar sus “potencialidades y habilidades y asume el reto tal vez por presión o solo por curiosidad de ver como el otro se agrede”, señala.

Referente al afectado, experimenta impotencia de ser objeto de juego y de burla. Además de ser víctima de violencia física, psicológica y emocional, este último Arcaya precisa que los tres involucrados en el reto rompe cráneos desarrolla muchas sensaciones y sentimientos. Los agresores una sensación de satisfacción por dañar con consciencia a alguien, y el agredido se envuelve en muchas emociones negativas como rabia, ira y tal vez un sentimiento de culpa por no evitar el daño, enfatiza Arcaya.

El triunfo de los retos virales peligrosos

La psicóloga Daniela Iraola asevera que el triunfo de este reto viral o de cualquier otros se debe a la baja percepción de riesgos de la población juvenil. “Mientras que no alcancen la madurez este tipo de juegos no va a causar ningún tipo de temor entre ellos”. Dijo.

De igual forma, Carmen Arcaya dice que estas conductas violentas que sufren los adolescentes a través del uso cotidiano de las redes sociales y aplicaciones, se consideran violencia online o viral y afectan gravemente a su desarrollo. “Es una violencia que no suele aparecer aislada. De hecho, pueden combinarse varias violencias virales y además desembocar en violencia física. La posibilidad de reproducir y reenviar los contenidos digitales infinitamente, provoca que estas formas de violencia sean además continuadas en el tiempo”, alegó la especialista.

Al mismo tiempo preciso, que en la actualidad existen al menos siete violencia viral ya identificadas, las más comunes —“por enumerar algunas”— sexting (intercambio de imágenes o contenido sexual), sextorsión (extorsión por publicar en RRSS imágenes de contenido sexual), ciberacoso (acoso por las redes a menores), happy slapping (grabación de una agresión física, verbal o sexual para populizar) y ahora el rompe cráneos que consiste recrear un juego de zancadillas en donde involucra a tres adolescentes, dos agresores y un agredido. “Y que en la actualidad está ganando más terreno en la vida digital y comunicacional de los jóvenes por no tener la supervisión y orientación de los padres”, sentenció la docente universitaria.

Recomendaciones

Las especialistas consultadas para este trabajo reporteril precisaron algunas recomendaciones para los padres con el interés de abordar con sus hijos sobre la violencia viral o retos virales, primero comenzar por la fomentación de la identidad personal e integra del adolescente, crear espacio para la comunicación y conversación, no amenazar o crear miedo, verificar las redes sociales de sus hijos y practicar para decir “no”. Una forma de ayudar a sus hijos a enfrentar la presión de hacer estos retos es practicar con ellos la forma en que pueden decir que no. Recuerde que para ellos es importante la aceptación del grupo, por lo que les será difícil negarse al reto. No basta con ordenarle que no lo haga.

Cactus24 (26-02-2020)