‘Rogue Squadron’ una película original de ‘Star Wars’ dirigida por Patty Jenkins

Disney confirmó que la próxima película de ‘Star Wars’ será ‘Rogue Squadron’ y estará a cargo de Patty Jenkins, directora de ‘Wonder Woman’.

Blom

El anuncio se dio durante el Disney Investor Day, donde se revelaron otros proyectos de la franquicia como el spinoff de The Mandalorian basado en Ahsoka Tano, la serie Star Wars: Rangers of the New Republic y el regreso de Hayden Christensen como Darth Vader en la serie de Obi-Wan Kenobi para Disney Plus.

Por ahora los detalles sobre Rogue Squadron son escasos. Bob Iger reveló que están encantados de tener a Patty Jenkins como directora del proyecto.

Rogue Squadron no solo representa el regreso de Disney a las películas de Star Wars, sino que coloca a Patty Jenkins como la primera mujer en dirigir una película de este universo.

Tras la decepción de la nueva trilogía de Star Wars, Disney tiene una nueva oportunidad de recuperar a los fanáticos.

Un nuevo reporte del experto en cine y cultura pop, Daniel Richtman, asegura que la directora Patty Jenkins quiere que Gal Gadot y Chris Pine sean los protagonistas en su próxima película de Star Wars. El equipo ha trabajado en el pasado en cintas como Mujer Maravilla y Wonder Woman 1984.

Sólo queda esperar si Gadot y Pine se unirá a la fuerza de está franquicia.

Cactus24 (15-12-2020)