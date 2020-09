“El mercado especulativo sigue dominando los indicadores económicos en el país” “La nueva flexibilización del encaje bancario propicia el alza del dólar paralelo y no estimula la reactivación de los niveles crediticio en la nación”

El economista, Rodrigo Cabezas, en medio de las nuevas medidas de flexibilización del encaje bancario, señaló que el país vive el séptimo año de caída económica. Encaminados a un 2021 que se vislumbra como el octavo año de caída económica para Venezuela, la hiperinflación que cada vez ahoga más a los venezolanos, y un gobierno nacional que llama a elecciones libres cuando diversos sectores alegan que las condiciones no están dadas para las mismas son parte de los factores que confluyen para que la economía en la nación de alguna manera convulsione ante tantos agravios.

El docente universitario Cabezas, economista, quien fuese ministro de Finanzas de Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez, y especialista financiero de reconocimiento nacional, propone las siguientes reflexiones en torno a la dinámica económica y política del país, después de la llegada de la nueva flexibilización del encaje bancario y la respuesta del mercado especulativo del dólar paralelo.

Una nueva reforma del encaje legal por parte del Banco Central de Venezuela… ¿Cuáles serían las consecuencias a corto y mediano plazo? ¿Cómo ve esa situación?

Cuando un gobierno toma una decisión de política económica, la sociedad espera que esa decisión esté pensada en función de mejorar determinados espacios, si es fiscal, si es monetario, si es cambiario, si es en la producción. El gobierno ha anunciado a través del Banco Central recientemente lo que tú comentabas, en septiembre de este año. Van a tomar del encaje legal van a tomar 30 billones de bolívares semanales para entregar a los bancos.

Esto no es una modificación del encaje legal. Lo correcto es hacer una modificación del encaje legal. Recuerda que el encaje legal es una disposición que obliga a los bancos a tener una parte de los depósitos que hacemos del público en los recursos que la banca captura en los bancos centrales como una especie de seguro para los depositantes. Ese encaje legal es actualmente de 93%, es decir que si un banco X recibe 100 bolívares se depositó, debe llevar al Banco Central 93 y le quedan 7 para trabajar.

Es una cifra que de entrada no está modificada, y es absurda, es incomprensible, pero es algo que habría que comparar. En América Latina el promedio del encaje legal está en 16%, es decir le da una oportunidad a la banca de ser apalancada, le da el apalancamiento del crédito que pueda prestar o manejar tarjetas de créditos para los consumidores personales y tener los recursos en una cuartilla cerca del 75%.

Aquí solo se maneja ese 7%, aquí eso no se ha modificado porque la decisión del Banco Central no fue reducir el encaje legal que era lo lógico lo pertinente, sino que sólo están haciendo el descuento de 30 billones semanales para poder entregárselo en una fórmula única a todo el sistema financiero, no es para cada banco. El primer reclamo es que el encaje legal continúa muy alto y por tanto el tema del crédito en Venezuela seguirá siendo muy estrecho contrario a lo esperado. Son cerca de 300 millones de dólares si hay el cambio, pero la economía solo requeriría para mantener un nivel de importaciones creciendo la economía, mensual 2.000 millones de dólares, esto sería unos 300 millones, que al no detenerse la devaluación, sería cada vez menos bolívares.

Eso sería la conclusión. No hay una modificación del encaje legal, esperamos entonces que de mantenga la estrechez del crédito. Y número 2, esta decisión del Banco Central no es apalancadora del crecimiento económico, sino probablemente pueda dirigirse estos recursos quizás al mercado paralelo en el tipo de cambio.

Estamos ante una convocatoria a elecciones el 6 de diciembre, ¿Cuáles podrían ser las consecuencias del error ante algunas medidas económicas?

Yo no avizoro con esta decisión de entregarle a la economía mensualmente 280 millones de dólares. Ese es el cálculo al tipo de cambio de hoy, el viernes eran 307 millones de dólares porque la devaluación no se detiene…¿Cuánto debe la banca? Debe casi la mitad de eso. Por tanto una mitad lo que podría destinar a 100 millones de dólares, ¿pero cuánto requiere la economía por ejemplo para tener un nivel de importación de crecimiento? 2000 millones de dólares.

Es decir, estamos muy lejos de la posibilidad de que haya una reactivación con esta decisión. Va a tener un efecto marginal con relación al crecimiento de la actividad económica. La recesión económica sigue garantizada. Vamos a tener una caída del 25% del producto interno bruto este año aproximadamente. Es el séptimo año de caída económica.

Desde el 2014 estamos cayendo, no se detiene. Esta medida es parcial, muy parcial.

El gran fracaso del gobierno de Nicolás Maduro, es que tienen un profundo desprecio por la ciencia de la economía, tienen un desprecio por los profesionales de la economía, y eso deriva en que tú ves que en el gabinete no hay un solo Economista, se atreven a poner de ministro de finanzas a la vicepresidenta de la República que de economía no sabe absolutamente nada, y como consecuencia es que no comprenden nada del tema económico, juegan con él, hacen anuncios rimbombantes.

Hablaron en 2018 que el petro era definitivamente el ancla para derrotar la hiperinflación, y detener la guerra económica, y 2 años después los resultados son terribles. No era verdad que el petro tuviera valor, hoy día nadie habla de él, no era cierto que fuese una criptomoneda, no tenía sentido anclarlo en los yacimientos y no en el petróleo producido.

Es decir, errores económicos graves que nos han conducido a un deterioro y no les ha permitido tener una visión sistémica de la economía. Saber que en la economía real que para los economistas es producir alimentos, calzados, vestidos, viviendas. Se conecta con la economía monetaria, es decir, con el flujo del salario, de la ganancia, del gasto público.

Y para ello se requiere una visión macroeconómica, y lo que tú hagas en lo fiscal pueda tener un efecto en lo monetario, y lo que hagas en lo monetario pueda tener un efecto en la producción. De hecho cuando comenzó a caer la economía en 2014 que fue el primer indicador cuando por primera vez una recesión que cayó la economía en el 2014, y se desplomaron los precios del petróleo, tomaron la solución más fácil, la solución de los ignorantes que es pedirle al Banco Central de Venezuela que le diera los bolívares que el petróleo no les estaba dando en divisas, y nos cargaron hacia la hiperinflación. Lo que está pasando con el Banco Central en materia de entrega de dinero es exorbitante.

Estamos atravesando por el informe de campo independiente de la comisión de la ONU sobre Venezuela, entre otros factores… ¿Qué podría pasar? ¿Cuál es su posición ante la convocatoria electoral en todo este escenario?

Venezuela está urgida de un gobierno de transición, de emergencia nacional que sea capaz de detener esta grave crisis económica humanitaria que tenemos. Detener esta grave crisis sanitaria, enfrentar juntos la crisis sanitaria por el COVID para que no se siga profundizando, meterle el pecho a la industria petrolera, e iniciar su urgente recuperación que va a tardar 5 o 10 años pero es posible. Por tanto en el corto plazo el gobierno está trabajando en otra dirección. Van hacer el 06 de diciembre una nueva Asamblea Nacional Constituyente, es decir se va a producir un poder legislativo no legítimo. No hay las condiciones para que la mayoría nacional pueda participar. Se suprimieron los partidos políticos más importantes.

El Consejo Nacional Electoral lamentablemente no es un árbitro imparcial… No hay tampoco observación internacional, porque no vengan con el cuento de la observación internacional con Cuba, Turquía, Rusia, y China, porque eso hace que uno se sonría… Soy de los partidarios tal lo dijo la Unión Europea de posponer las elecciones, acordar mejores condiciones, y hacer un mejor acto electoral donde participe toda la nación, y se les dé garantía a todos los partidos políticos.

El presidente Nicolás Maduro ha ratificado en cada intervención que llueva, truene, o relampaguee, las elecciones del 06 de diciembre van… ¿Entonces qué pasaría en este caso? ¿Qué pasaría en el país a partir de enero del próximo año?

Solo que ellos tengan tan corta visión… Si ellos hicieran elecciones libres acá en Zulia, el resultado es de 85 a 15. El 06 de diciembre van a decir que el Zulia que ha sufrido tanto este último año va a votar por ellos… Por favor. Lamento que tengan tan corta visión humana… El 2021 será el octavo año de caída de la economía. Nunca antes una economía tuvo una recesión de tal magnitud.

¿A qué cree que se debe tanto liderazgo por parte del presidente Nicolás Maduro?… ¿Cuál es su opinión al respecto?

Como ciudadano todos están preocupados por conseguir un poquito de gasolina y ver cómo se sobrevive con el salario motivado por la gran hiperinflación… El 80% lo rechaza, pero la desmovilización está promovida por la propia crisis humanitaria, pero eso no quiere decir que no haya una gran consciencia crítica. Pero yo siempre he pensado que la solución debe ser pacífica, y democrática.

Para el Economista no existe ninguna posibilidad en el campo macro económico de que el gobierno que encabeza el presidente Nicolás Maduro pueda restablecer el crecimiento económico de Venezuela, y realice operaciones para detener la hiperinflación, o para mejorar la industria petrolera, afirmó.

