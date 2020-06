La pandemia del coronavirus ha provocado el retraso de varias producciones, entre ellas la esperada «Spider-Man 3» de Sony Pictures y Marvel Studios, continuación de las exitosas Spider-Man: Homecoming (2017) y Spider-Man: Lejos de casa (2019).

Tom Holland volverá a meterse en la piel de Peter Parker, ya que el estreno de la siguiente entrega del Trepamuros, dentro de la Fase 4 de Marvel Studios, está señalada para el 5 de noviembre de 2021 en EE.UU.

Una nueva información de ‘casting’ a la que ha tenido acceso el medio Comic Book señala que el rodaje podría comenzar en septiembre.

El citado informe de ‘casting’ sí nombra las -ya conocidas- localizaciones de Nueva York, Los Ángeles, Atlanta e Islandia. No obstante, no incluye ni detalles sobre el reparto ni descripción de personajes ni argumento. Se da el añadido de que Sony Pictures también estrenará el 16 de julio de 2021 Uncharted, adaptación -con cambios- de la conocida saga de videojuegos de Naughty Dog.

Tom Holland se meterá en la piel de un joven Nathan Drake y, aunque todavía no ha sido confirmado, la idea del estudio podría consistir en finiquitar primero todo lo relacionado con el buscador de tesoros, empezando a filmar en julio, para que luego Holland volviera a enfundarse las mallas en la tercera parte de Spider-Man.

La Fase 4 de Marvel Studios debuta el 30 de octubre con el estreno de Viuda Negra. A esta le seguirán The Eternals (12 de febrero de 2021), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (7 de mayo de 2021), esta secuela de Spider-Man (5 de noviembre de 2021), Thor: Love and Thunder (11 de febrero de 2022) y Doctor Strange in the Multiverse of Madness (25 de marzo de 2022), ha difundido Sensacine.

Estas las fechas de estreno pueden variar por la pandemia del COVID-19.