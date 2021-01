Rodaje de Doctor Strange 2 está en pausa por nueva cepa Covid-19 en Reino Unido

Elizabeth Olsen (Bruja Escarlata) confirma que el estudio pausó los rodajes de Doctor Strange in the Multiverse of Madness por la situación de la pandemia en Reino Unido.

Blom

Aunque las grabaciones arrancaron en noviembre, han tenido que detenerse como confirma Olsen.

Olsen estrena en poco más de una semana Bruja Escarlata y Visión. En la serie volverá a interpretar a Wanda Maximoff, la poderosa mutante. También jugará un papel importante en la secuela de Doctor Strange.

Las grabaciones en Londres empezaron hace un par de meses. Pero Olsen aclara en una entrevista con Jimmy Kimmel que han tenido que poner pausa hasta nuevo aviso. El país hace frente a un nueva ola de la pandemia. Además, los hospitales no dan a basto, por lo que Disney ha decidido frenar las grabaciones.

Aunque estas medidas no afectan a la producción de televisión y cine parece que Disney no ha querido jugársela.

El confinamiento nacional en Reino Unido se prolongará hasta mediados de febrero. Por lo que es probable que no se reanude la producción hasta entonces.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrena en marzo de 2022. Además, el estudio comenzó la producción antes de lo esperado. Por lo que de momento no habría que temer que volviese a retrasarse.

La serie de Bruja Escarlata y Visión servirá de precedente a los eventos de la película. Protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, la serie llega a Disney+ el 15 de enero.

Cactus24 (09-01-2021)