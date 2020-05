Revelan motivos por los que se quiere divorciar Mary-Kate Olsen

Mary-Kate Olsen presentó una solicitud de divorcio de urgencia de Oliver Sarkozy, en Nueva York la semana pasada, que fue rechazada por un juez de Manhattan al considerar que no era un caso urgente.

La pareja se casó en 2015, y aunque siempre alegaron que la diferencia de edad no era un problema, al parecer si lo ha sido.

Lo que hasta ahora desconocíamos eran los verdaderos motivos de la ruptura entre ambos. Una fuente le contó a la publicación People que las diferencias entre ambos se habrían acrecentado debido a que Sarkozy, que ya tuvo descendencia con su exmujer Charlotte Bernard, no quiso volver a ser padre. «Hace algunos años, tener hijos no era una prioridad para ella. Pero esto ha cambiado». Y añadió: «Olivier tiene dos hijos mayores y no quiere tener más. Mary-Kate pensó que él iba a ceder en eso pero no lo hizo».

Pero esa no fue la única explicación que esta fuente dio para su ruptura. «A Olivier le encanta la fiesta y gastar. Le encantan los lujos. Pero Mary-Kate prefiere la soledad y el silencio, y hacer las cosas que le gustan. No está interesada en socializar; prefiere las reuniones pequeñas con gente selecta. Y esto los acabó alejando», zanjó esta fuente.

Cactus24/20-05-2020