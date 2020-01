Revelan las primeras imágenes ‘Avatar 2’

La publicación señala que “en las secuelas de ‘Avatar’, no sólo volverás a Pandora, sino que explorarán nuevas partes de este mundo”.

El filme debutará en cines el 17 de diciembre de 2021.

Return to Pandora with the new @Avatar concept art @JimCameron just debuted at #CES and discover the @MercedesBenz #VISIONAVTR concept car inspired by the upcoming films. pic.twitter.com/DWBJebpWRf

— 20th Century Fox (@20thcenturyfox) January 7, 2020