A través de Twitter, James Gunn compartió los logos de su nueva película The Suicide Squad. No revela muchos detalles sobre la trama o los personajes que podremos ver, pero de menos que parece que estará más alejada de los sombríos tonos que manejó el filme de David Ayer en 2016.

#TheSuicideSquad team just got me these amazing new official title treatments for my birthday. And the cast and I have so much more to show you guys on Aug 22 at https://t.co/ioRsge6g7f. See you there! 💥 #DC #DCFanDome @SuicideSquadWB pic.twitter.com/OwGc7nnkG2

— James Gunn (@JamesGunn) August 5, 2020