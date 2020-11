El expresidente de Honduras Manuel Zelaya fue retenido el viernes por casi seis horas en el principal aeropuerto del país por transportar en su equipaje de mano 18.000 dólares en efectivo que, aseguró, no eran suyos.

El mandatario, un izquierdista que gobernó la nación centroamericana desde 2006 hasta 2009 cuando fue depuesto por un golpe de Estado, fue interceptado por agentes antes de embarcarse hacia México, previa escala en Estados Unidos, según reseña la agencia Reuters.

“Comunico que he sido injustamente retenido en el aeropuerto Toncontín cuando me aprestaba a viajar a seminario del PT (Partido del Trabajo) en México”, escribió Zelaya en su cuenta de Twitter. “La causa: una bolsa de dinero con 18 Mil $, que no es de mi pertenencia”, agregó.

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, explicó a Reuters que el exmandatario no se encontraba detenido.

“Lo que se está siguiendo es lo que dice la ley: que consiste en levantar un acta y una vez que se termina (…) él tranquilamente se puede ir”, aseguró. Mora agregó que los fiscales iban a investigar la procedencia del dinero y dijo que no se levantaron cargos contra Zelaya.

Casi seis horas más tarde, entrada la noche del viernes, el expresidente de 68 años abandonó la terminal aérea.

En declaraciones a medios locales, Zelaya defendió su inocencia.

“Desconozco la procedencia de ese dinero. Lógicamente alguien lo tuvo que haber puesto en mis pertenencias. He viajado 400 veces y sé que no se puede viajar con esa cantidad de dinero”, sostuvo el político conocido como “Mel”. “Alguien me quiere jugar una trampa”, agregó.

Según las leyes, un pasajero debe declarar a las autoridades si transporta más de 10.000 dólares en efectivo.

Cactus24/28-11-2020