El adulto mayor, recibió la propina; por una de sus entregas, pero sobretodo, por ser un personaje especialmente amable.

A Derlin Newey, del estado norteamericano de Utah, su avanzada edad no lo ha detenido en lo absoluto al momento de ganarse la vida honradamente.

Según informa KSL, afiliada de NBC, Derlin Newey, tomó un trabajo de 30 horas a la semana como repartidor de Papa Johns Pizza para ganar algo de dinero extra porque sus facturas mensuales cuestan más de lo que cubre su seguro social.

Uno de sus clientes, Carlos Valdez, comenzó a grabar las entregas de pizza de Newey a su casa familiar y a compartirlas en redes sociales, sobre todo en TikTok.

Alrededor de 53 mil seguidores quedaron encantados con las imágenes, y al mismo tiempo; se preguntaban por qué un señor de tan avanzada edad tenía que trabajar tantas horas para ganarse la vida.

Fue esta cadena de comentarios lo que llevó a los Valdez; a recaudar el dinero que sería destinado al repartidor de pizza.

Posteriormente, llevaron dicho dinero de manera personal a la casa de Newey; quien una vez recibió el dinero, no pudo contener su emoción y rompió en llanto.

En unas conmovedoras imágenes, el anciano decía: «¿Cómo puedo decir gracias? No sé qué decir»; mientras las lágrimas resbalaban por su rostro.

Pero para el señor Valdez, quien tenía una sonrisa de oreja a oreja; un abrazo fue más que suficiente.

Cabe destacar que Derlin Newey no sabía hasta ese momento lo que era Tik Tok. De ahora en adelante, muchos seguramente querrá que al momento de pedir su pizza; sea el señor Newey el que toque su puerta para entregar el pedido.

89-year old Derlin Newey is a pizza delivery man who received a surprise delivery of his own today. A couple who got to know him from his pizza deliveries raised $12,000 to help him out. He had no idea. The full story runs tonight on @KSL5TV at 6. #ksltv #goodnews pic.twitter.com/Z83K5LTKPh

— Alex Cabrero (@KSL_AlexCabrero) September 22, 2020