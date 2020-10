Redes sociales eliminarán publicaciones que deseen la muerte a Trump

Luego del anuncio que Trump había dado positivo por Covid-19, las redes sociales anunciaron que eliminarán las publicaciones de aquellos que le están deseando la muerte al primer mandatario estadounidense.

“Los tuits que deseen o esperen su muerte, daño físico severo o enfermedad letal en contra de *cualquiera* no son permitidos y serán removidos”, dijo Twitter el viernes. “Esto no significa automáticamente que habrá suspensión”.

Blom

Facebook dijo que la compañía está removiendo amenazas de muerte o contenido que desea la muerte, incluyendo comentarios en la página de Trump, además de contenido que lo esté etiquetando.

Sin embargo, algunos aseguran que esta nueva política es un tratamiento especial. Twitter y Facebook han sido acusados en el pasado por fallar al momento de castigar amenazas de muerte, particularmente en contra de comunidades marginadas como mujeres, personas de color e individuos transgénero.

“Es chistoso el momento para decir esto ahora, considerando que me han dicho que me mate o me han etiquetado personas diciendo que deseaban que estuviera muerto”, escribió un usuario en Twitter. “Sin mencionar las incontables amenazas de muerte que amigos han recibido ¿De pronto no está bien? ¡Quién lo hubiera sabido!”.

Cactus24/04-10-2020