La foto de un bebe recién nacido que parece estar quitándole el tapabocas al doctor que ayudó en el parto se ha hecho viral y ha generado ciertas reacciones. La imagen llega desde los Emiratos Árabes y es el reflejo de lo que muchos quieren: volver a mostrar el rostro libremente y sin miedo.

Uno de los protagonistas es el doctor Samer Cheaib , que no pudo ocultar una sonrisa cuando vio que este pequeño.

«Todos queremos una señal de que nos vamos a poder quitar la máscara pronto», escribió el médico junto a la fotografía que publicó en sus redes sociales y que ha recibido más de 50 mil corazones.

Dr. #SamerCheaib, a specialist in obstetrics and gynaecology in #Dubai posted this picture on his Instagram account quoting: “We all want sign, are we going to take off the mask soon.» 🙏🏼

This is such a positive message!❤️ pic.twitter.com/kWWs9kPPqO

— Lokesh (@LokeshJey) October 15, 2020