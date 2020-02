Mario Jordán, experto en negocios digitales junto a Nairobi Peña, profesional de la oratoria y Comunicadora Social invitan al el primer Workshop de Finanzas Personales en Punto Fijo Llamado denominado “Conéctate con el Dinero”.

La actividad se efectuará el día 29 de Febrero en las instalaciones de Centro Comercial Caribean, ubicado en la Puerta Maraven en el local de Urban Grill, agregó Jordán, destacando que los cupos para esta primera formación de Finanzas son limitados.

Jordán resumió que el Workshop de Finanzas Personales fue materializado hace unos 8 años atrás cuando tenía un problema: “Me había formado muy bien profesionalmente, Universidad, cursos, diplomados porque es lo que me dijeron para poder ser el mejor en lo que hacía y generar buenos ingresos por eso, y aun así teníamos ingresos limitados, generábamos ingresos pero no podíamos ni retenerlo ni multiplicarlo, ósea empezar a generar la verdadera riqueza, en ese momento busqué ayuda profesional, coach, mentores que ya habían pasado por eso y fue allí donde me hicieron entender que jamás iba a generar buenos ingresos, ni multiplicarlos mientras tuviera el problema del 85% de los latinos, tenía una mentalidad de pobreza y no lo sabía».

El experto en negocios aseguró que después que aceptó esa condición empezó el proceso de formación con ellos, ensayo y error, conocer y aplicar como piensa y actúa una personas con mente rica, hasta que hoy por hoy después de unos cinco años, admite que ha eliminado casi por completo esa mentalidad y mediante este workshop que va dirigido a todas aquellas personas que se encuentran en ese proceso y tienen esa incógnita del porque si son profesionales destacados en su ramo, tienen problemas económicos, así como a dueños de negocios y todo aquel que quiera mejorar sus finanzas para que profundicen sus habilidades .

“Nuestro propósito y visión es crear una cultura financiera en Venezuela que nos permita a través de un cambio de hábitos, aplicación de principios y herramientas que rigen al dinero, poder ayudar a cientos de personas a mejorar sus finanzas”.

Por último, puntualizó que hoy en día hacen negocios que respaldan lo que han aprendido y experimentado, pero le preocupa la situación de muchos profesionales que hoy en día están frustrados porque la forma que le enseñaron para solventar sus problemas económicos no les ha funcionado pese a las distintas formaciones que hayan hecho.

