Para el dirigente político Raúl Chirinos Mestre, al Consejo Nacional Electoral se le debe exigir establecer las condiciones generales y específicas, necesarias para un nuevo proceso de elecciones libres y transparentes en el país.

Considera que hay elementos que han determinado la derrota electoral en los últimos tiempos para la oposición venezolana, como la desactivación del voto a través del llamado a la abstención, su dispersión a través de la falta de unidad y la intervención o judicialización de los partidos políticos. Así mismo señala que ha existido en los últimos años un peculado de uso descarado para instaurar un ventajismo grosero a favor de los partidos de gobierno en los últimos procesos electorales.

Garantía de la movilización del voto

En el último evento electoral, asegura el dirigente que el Estado no suministró el combustible correspondiente para un proceso electoral verdaderamente democrático a los partidos políticos de oposición, no les permitió surtir combustible a pesar de que se hizo la correspondiente solicitud, en cambio se evidenció grandes colas en distintas estaciones de servicio la noche anterior al día de las elecciones para surtir a participantes de los partidos de gobierno. En este sentido, hay que garantizar la movilización del voto, la campaña y el cumplimiento del cronograma para todos los partidos que participen en las próximas elecciones y no solo a los partidos de gobierno, en flagrante violación de los principios constitucionales, puntualiza.

Evitar excesos y potencial lavado de dinero

“Actualmente a los únicos que se financian, a través del peculado de uso y otras corruptelas, son a los partidos afectos al gobierno, lo que constituye un ventajismo grosero vista la evidente fragilidad financiera de los partidos de oposición, además de que esta situación se presta a los más oscuros manejos como la corrupción y el lavado de dinero. Algunos esgrimirán la barrera constitucional existente para oponerse a este financiamiento, pero es sano buscarle alguna alternativa, pero de manera transparente para que no termine en los bolsillos de los cogollos, hay que resolverlo”.

Participantes en el proceso violan la Ley

Como resultado “de nuestro análisis del proceso electoral pasado, hemos determinado que se manipula la designación de los miembros de mesa, a través de la inhibición inducida de los sorteados, es decir, no los notifican y una vez que se agota el lapso para su acreditación, designan a unos miembros de mesa «ad hoc» que son seleccionados de listas de simpatizantes al partido de gobierno», asevera Chirinos.

También se detectó la existencia de participantes en el proceso electoral que violan el principio de legalidad y que entorpecen y manipulan el libre ejercicio del voto. Estos son entre otros, los llamados Coordinadores de Centro del CNE una figura que no existe en la ley, designado a dedo y que en su mayoría son funcionarios de alcaldías y gobernaciones o miembros del PSUV, figura que se toma atribuciones que no tiene de dirigir el proceso en el centro electoral, señala Chirinos en nota de prensa.

CACTUS24 25-05-21