El secretario general nacional de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, desmintió las afirmaciones del periodista Vladimir Villegas sobre la rotación del gobierno interino.

«Recado a los montadores de ollas del régimen y sus apéndices alacranes: en AD no hay ningún prevenido al bate a ninguna sucesión porque no compartimos tesis rotativista. Pregúntenle uno a uno a los demás partidos del G4, a los dateros que no dan la cara y más allá», escribió Ramos Allup en su cuenta en Twitter.