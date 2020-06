El secretario general de Acción Democrática (AD) Henry Ramos Allup retó a José Bernadé Gutiérrez a intentar tomar la sede del partido, tras la decisión del TSJ .

“Aquí estamos, vengan para acá a tomar a Acción Democrática, aquí los estamos esperando”, desafió Ramos Allup desde la sede de AD en La Florida.

Señaló el dirigente adeco que “si no haces lo que dice la dictadura, te quitan la tarjeta, si no dices lo que le gusta a la dictadura te quitan la tarjeta, llévate la tarjeta si quieres pero no me la vas a alacranear”, dijo.

Asimismo, señaló que las elecciones que emanen del CNE no serán reconocida. “La supuesta AN producto de ese sainete electoral va a tener peor suerte a la que tuvo Maduro el 20M. Esa AN no va a tener el reconocimiento de ningún país. Tenemos que prepararnos para asumir la condición de diputados y ser objeto de persecuciones».

Alertó que los diputados de la actual Asamblea Nacional serán perseguidos y encarcelados.

Agregó que a Un Nuevo Tiempo (UNT) no la metieron en la sentencia de AD y Primero Justicia para que caiga en un “limbo” de la sospecha. “Para nosotros UNT no será sospechoso de nada, ese es un partido integrado por personas honorables”.

Por su parte, el diputado por PJ, Alfonso Marquina comentó que podrán robarse los colores de todos los partidos políticos pero “lo que nunca podrán robarnos es el afecto de un pueblo que lucha con nosotros, mi llamado es mantener la convicción para acabar con esta dictadura. La fórmula es resistir como lo ha hecho AD en toda la historia republicana del país.”

Por su parte, la diputada de UNT, Nora Bracho denunció que el Tribunal Supremo de Justicia recibió la solicitud para que también invalide la directiva del partido Un Nuevo Tiempo y designe una Junta Ad Hoc.

Cactus24/17-06-2020