Rafael Simón Jiménez dice que renunció por incompatibilidad en las decisiones del CNE

En declaraciones hechas a su salida de la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), Rafael Simón Jiménez dijo que renunció como rector principal, porque piensa que “puede ser de más utilidad a Venezuela desde el activismo político”.

Sin embargo Jiménez, no descarta ser candidato en las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre.

“Es una eventualidad, uno para postularse necesita quién lo postule. Yo hasta ahora no tengo ningún tipo de oferta. Se ha corrido con mucha insistencia que mi renuncia tenía que ver con una aspiración particular. No tengo ninguna aspiración particular, mi deseo es incorporarme a la lucha democrática. Ahora, si un grupo de partidos en un momento determinado considerara mi nombre, yo estaría dispuesto a considerarla porque entre otras cosas, mi actividad fundamental es la política estuvo siempre en el Parlamento. Fui parlamentario por mucho tiempo. De manera que es una eventualidad, pero no la motivación”, dijo a VTV.

Critica a los dirigentes de oposición que rechazan la convocatoria del CNE. “Quienes llaman a la abstención deben decirle a los venezolanos cuál es el camino que ellos proponen. No es posible, que llamen a la abstención como una manera de desmotivar y de crear mayor desesperanza en el pueblo venezolano”.

Indicó que sale del ente electoral con las mejores relaciones. “La relación personal ha sido extraordinaria, hemos respetado las diferencias que hemos tenido”.

Cactus24/06-08-2020