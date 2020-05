Rafael Baralt: ¿Volverán los aplausos a las salas de espectáculos?

Rafael Baralt es venezolano, escritor, editor de la revista digital “Thewynwoodtimes” y creador de “Latidos del Exilio Venezolano”; asegura que esta cuarentena histórica que se vive en el mundo le ha servido mucho porque para él «la soledad ha sido siempre buena compañera”.

“A mí particularmente no me ha pegado porque como escritor siempre estoy creando en mi casa por lo que he tenido ahora mucho más tiempo de experimentar cosas nuevas, sin embargo es una realidad que el sector más golpeado por el coronavirus es el de las artes, cultura y espectáculos. De allí, y no hay que negarlo, sostiene, se han impuesto cambios muy interesantes en la forma de llevar arte, teatro y espectáculos a la gente: la plataforma online “Trasnocho Cultural en Venezuela”.

Mediante esta plataforma, explica, se ha convertido en un buen ejemplo para llevar teatro a la casa; incluso venden boletería para películas y espectáculos. ¿Pero cómo imaginarse un teatro sin gente cuando la cercanía “ver los rostros y sentir los aplausos del público son parte de la razón de ser de una sala? se pregunta.

Baralt, es un enamorado de todo aquello que tenga que ver con el gentilicio venezolano. De hecho hace poco menos de un año convocó el primer concurso literario para migrantes venezolanos cuyo objetivo era que cada uno contara desde su vivencia la experiencia de traspasar nuestras fronteras en búsqueda de un sueño. El éxito no se hizo esperar y junto a un gran equipo tuvo que extender la convocatoria.

“Este concurso literario rebasó las expectativas. No sabíamos hasta ese momento el gran impacto que tenía invitar a la gente escribir sus historias. Fue un rotundo éxito, tanto que ahora estamos evaluando otra propuesta con otras bases para el concurso que llevará a los participantes a utilizar otra herramienta: Crea tu video arte. En esta nueva etapa, el eje central será reunir la historia de todos aquellos venezolanos regados en el mundo (que desde ya pueden ir recopilando los detalles) de todo lo que significará la llamada “nueva normalidad”. ¿Cómo creen que será, cómo se preparan, qué creen se encontrarán y sobre todo, ya en esa etapa del post coronavirus, cómo se sienten?

Por ahora, este enamorado de la industria cultural, como muchos artistas en el mundo, se concentra en convertirse en una alternativa de recreación e inspiración. A través de su cuenta en Instagram “latidos del exilio venezolano” llama a sus seguidores a enviar sus fotos “desde su ventana”.

Este es un espacio muy significativo, asegura con entusiasmo, porque se trata de un acto muy sencillo y simple pero cargado de mucha verdad: es pararte frente a tu ventana y fotografiar lo que ves. “Recientemente, detalla a Cactus24Noticias, recibí una llamada de una seguidora fuera del país y me dijo “vi una de las fotos y de inmediato supe de qué lugar se trataba y me trajo en un segundo múltiples recuerdos de una muy buena parte de mi vida” Y de eso se trata de revivir los “buenos momentos”, asegura este ingeniero de profesión ahora adoptado por la magia de la escritura.

Estamos por lanzar este fin de semana la segunda etapa de esta iniciativa, apunta. Entre tanto los venezolanos pueden seguir participando de las trivias que cada semana les tiene esta cuenta de Instagram; “Es muy interesante porque muchos aciertan otros no. Allí se origina una cierta disputa que nos lleva a mejorarnos cada día. En tiempos de la pandemia iniciativas como estas son refrescantes para aquellos que por decisión gubernamental deben permanecer aun confinados en sus casas. Sigue en suspenso la pregunta si volverán los aplausos a las salas de espectáculos pero pueden leer lo que opinan dieciséis expertos en el área en la cuenta https://www.instagram.com/p/CAYBlHGFnxj/

Por Yasmin Velasco

CACTUS24 21-05-2020