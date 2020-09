Racionamientos eléctricos hasta por 10 horas se deben a la falta de inversión, según UNT Zulia

Desde hace una semana en el estado Zulia se aplica un cronograma de racionamiento de eléctrico de supuestamente 6 horas diarias de acuerdo a las declaraciones que ofrecieron las autoridades regionales; sin embargo, estos cortes no se cumplen y se extienden hasta por 10 horas en algunas zonas de la entidad, así lo denunció Carlos Armijo, Secretario General (e) de Un Nuevo Tiempo en la región.

“¿Qué ha pasado con las supuestas inversiones que realizaron en Termozulia? En octubre del 2019 anunciaron con bombos y platillos que ya estaba operativa y que los racionamientos se acabarían, en todo el 2020 los cortes eléctricos no han cesado y cada día se intensifican”, aseguró Armijo.

“En su momento Prieto dijo que los racionamientos serían de tres horas y justificó que si estos se extendían de ese tiempo era por una falla, la única falla que existe es la falta de inversión en el parque eléctrico de la entidad. Los zulianos estamos pagando la culpa porque no saben lo que hacen, cada día improvisan y los habitantes son los que pagan las consecuencias”, expresó.

Aseveró que los ciudadanos viven una constante pesadilla en el estado Zulia por culpa de los racionamientos eléctricos.

“Sumado los horarios y restricciones de movilidad por la pandemia, el ciudadano se tiene que enfrentar a estos racionamientos, cuando no hay electricidad los servicios de telefonía celular fallan, no hay internet, los negocios se ven obligados a cerrar porque no tienen gasolina ni para encender una plantica eléctrica para mantener sus operaciones a medias mientras no hay servicio y muchos personas se tienen que devolver a sus hogares con las manos vacías, esto es una calamidad que si vive a diario”, sentenció.

Acotó que en las últimas semanas se han presentado lluvias en la capital zuliana, que han provocado la caída o suspensión del servicio durante las precipitaciones. “No pueden caer 4 gotas porque automáticamente apagan el sistema, lo hacen porque explotan los transformadores, se caen los fusibles (iguanas) y no tienen como reponerlos porque no les hacen mantenimiento y tampoco porque no invierten en la adquisición de estos, ¿cuál es la excusa?, inquirió Armijo.

Señaló el Secretario General (e) de UNT Zulia, Carlos Armijo, que a través del Plan País y un gobierno de emergencia de la mano de Juan Guaidó, se tiene previsto iniciar el proceso de recuperación del parque eléctrico en el estado Zulia en los primeros 15 días con el apoyo de expertos venezolanos dispuestos a trabajar en la reactivación de Corpoelec.

CACTUS24 31-08-20