TikTok es la red social por excelencia si lo quieres es escuchar canciones pegajosas y aprender coreografías virales. Pues bien, la distinguida banda inglesa, Queen, sus sobreviviente, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el vocalista Adam Lambert, han decidido incursionar en el mundo de esta red social y es por eso que a partir de esta semana Queen debutó con su cuenta de TikTok.

Lo que sí hicieron esta semana fue comenzar un desafío viral para su público que es cantar como Freddie Mercury.

¡Dale una bienvenida magistral a Queen (en TikTok) haciendo dueto con Freddie Mercury!”, fue el mensaje con que abrieron el reto viral que recuerda el Live Aid de 1985.

Ese concierto es uno inolvidable para Queen, pues fue el último de su historia con Freddie Mercury a la cabeza de la banda y porque nadie puede olvidar ese magistral momento en que Freddie hizo corear “eeeeeeoooooo” a más de 200 mil personas en el Estadio de Wembley, en Londres, y el resto de las personas que sintonizaron por televisión alrededor del mundo.

Las canciones que están disponibles para el reto viral #SingWithQueen son:

“Bohemian Rhapsody”

“Another One Bites The Dust”

“Don’t Stop Me Now”

“We Will Rock You”

«Under Pressure”

“We Are The Champions”

“I Want To Break Free”

“Somebody To Love”

“Killer Queen”

“Radio Ga Ga”

Cactus24 (26-11-2020)