El Observatorio de la Tierra de la NASA compartió este domingo una imagen de la península de Paraguaná tomada desde uno de sus satélites.

La Nasa publicó en su cuenta de Twitter la imagen destacando que la península tiene hermosas playas y una interesante topografía.

Inmediatamente los paraguaneros empezaron a compartir esta publicación y manifestaron sentirse orgullosos por la hermosura de imagen.

La Nasa describe a la península como un lugar cálido con hermosas playas.

Esta imagen fue tomada el 18 de octubre del 2020 por el satélite Lansat 8.

No es la primera vez que vemos a Paraguaná desde el espacio. En diciembre del año pasado también pudimos apreciar la península luego que la NASA compartiera una fotografía de una caminata espacial.

El astronauta de la Agencia Espacial Europea, Luca Parmitano, cruzó la península de Paraguaná, ubicada en la parte más septentrional de Venezuela, mientras trabajaba fuera de la Estación Espacial Internacional.

The Paraguaná Peninsula in #Venezuela is rich with sandy beaches and interesting topography. https://t.co/cgrNDNxvwU pic.twitter.com/7PCiwKZcTT

— NASA Earth (@NASAEarth) April 11, 2021