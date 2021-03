El presidente de Rusia, Vladimir Putin, manifestó este jueves que está dispuesto a sostener una conversación en línea con el mandatario estadounidense Joe Biden.

«Quiero proponerle al presidente Biden continuar nuestra discusión, a condición de que lo hagamos en directo, es decir en línea», dijo.

El jefe de Estado ruso resaltó que estaría dispuesto al diálogo con su par de EE.UU. el 19 o 22 de marzo.

«Debemos mantener las relaciones», dijo Putin al señalar que instruirá al Ministerio de Exteriores para que tramite la conversación con Biden.

Recordemos que el actual presidente de Estados Unidos catologó al mandatario ruso como “un asesino”. Además, aseveró que “pagaría un precio” por la supuesta injerencia en las presidenciales estadounidenses de 2020.

Este miércoles, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos publicó un informe en el que se afirma que Rusia intervino en las elecciones presidenciales de 2020. Ante las amenazas de Biden en entrevista a medios locales, el portavoz del Kremlin calificó el informe de “falso” y “sin fundamentos”.

🇷🇺 President Vladimir #Putin proposed to hold an 🔴 on-line live discussion with 🇺🇸 @POTUS Joe #Biden.

💬 #Putin: I wouldn’t put this off for too long.

We could do it tomorrow or, say, on Monday. pic.twitter.com/blMjgdpUBP

