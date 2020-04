Punto Fijo está sin señal de Vive Tv desde hace más de un mes

Los televidentes de Punto Fijo aseguran que desde hace más de un mes no llega a sus televisores la señal de Vive TV, canal asignado por el Estado para difundir los contenidos educativos de “Cada familia una escuela”, programa instituido en el país para que los estudiantes de educación primaria y media culminen el año escolar 2019-2020.

«El Gobierno dijo que las clases de los muchachos se transmitirán por el canal 30 en señal abierta y aquí en Punto Fijo no se ve desde hace tiempo», manifiesta Guadalupe González quien asegura que cada vez que hay una falla eléctrica en la entidad falconiana las señales de televisión abierta de VTV, TVes y Vive TV fallan por horas y días.

A otra representante, le preocupa la situación porque no tiene televisión por cable ni satelital para sintonizar Vive TV, creado por el ex presidente Hugo Chávez en el 2003, y que por mandato presidencial pasó a ser un canal educativo para cumplir en el proceso de formación a distancia por la cuarentena social por el Covid-19.

Eliezer Carmona, padre de dos niños que estudian en primaria, señaló que aún el canal Vive Tv no ha adecuado la programación educativa que «según Maduro iba ser transmitida en las próximas horas, así lo dijo en cadena nacional», indicó.

Relató que el canal estadal aun transmite su programación establecida «No he visto la primera clase en ese canal», afirmó.

Otra usuaria reveló que el canal transmite la programación de VTV, ya que esa televisora tiene afectación técnica desde hace algún tiempo.

Otro de los consultados, le dijo a Cactus24 que contactó vía telefónica a la maestra de su hija y al manifestarle que no cuenta con Intercable o Directv, y el canal no se le ve en su casa para que su niña pueda ver los programas educativos, la docente le recomendó que vea las transmisiones en el canal You Tube «Imagínate a duras penas, con los datos de mi teléfono investigamos las tareas, se me van todos los megas si veo los programas de Vive por You Tube», precisó el joven padre quien no quiso revelar su nombre.

Cabe recordar, que la medida de utilizar la televisión educativa y que Vive Tv sea el canal oficial para el plan «Una familia, una escuela» se argumentó por la encuesta realizada por la plataforma Patria en donde más de 9 millones de venezolanos aceptan que el año escolar 2019-2020 sea culminado a distancia por prevención del coronavirus que hasta hoy ya se contabiliza 318 contagiados.

Es preciso explicar que la televisión educativa siempre ha sido un recurso instruccional para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Vive Tv en Falcón por señal abierta canal 30, por Cantv y Movistar 136, Inter 16 y Directv 116.

CACTUS24 26-04-2020