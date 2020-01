Punta Cardón celebra fiestas en honor a la Virgen de la Candelaria (+Programación)

En éste 2020 fiestas Patronales en honor a la virgen de La Candelaria, como es tradicional los habitantes de Punta Cardón celebran con una variada programación de actividades culturales, deportivas y religiosas.

Con la bajada de la virgen de La Candelaria desde el 03 de enero, dieron inicio las actividades cuyo lema «María Candelaria esperanza y consuelo nuestro», serán hasta 01 y 02 de febrero que se celebrarán misa y víspera presidida por el padre Nelson Abel Figueroa y el día de La Virgen, la misa solemne a las 7 de la noche presidida por el obispo monseñor Carlos Alfredo Cabezas, respectivamente.

Blom

Dentro de las actividades religiosas se celebran las novenas que iniciaron desde el 23 hasta el 31 de enero a las 7 de la noche en los diferentes sectores.

Enmarcados en los actos deportivos un cuadrangular de fútbol, y softbol y sextangular de dominó para disputar copas «virgen de La Candelaria». Así como un conversatorio sobre el origen del béisbol en Punta Cardón.

Las actividades culturales están programadas desde el lunes 27, exposición «Candelariana» sobre los trabajos de los estudiantes de artesanía, pintura, manualidades, y percusión del centro de formación cultural del Ateneo de Punta Cardón, el martes 28, el conversatorio «La Candelaria entre canto fe y tradición», jueves 30 Décimas «verso y prosa candelariana» con Frank Calles y Alberto Medina, todas a las 8pm.

Por 1era vez

Es de resaltar que el homenaje de los pescadores a la patrona será el domingo 02 de febrero desde las 7 de la mañana saldrán con la virgen en procesión hacia el sector Viviendas Rurales donde se realizará la misa y desde esa orilla se hará el paseo por la bahía. Ésta actividad antes se realizaba en playa Punta de La Barra.

Programa

Punta Cardón del 03 de enero al 02 de febrero de 2020

lema «María Candelaria esperanza y consuelo nuestro»

Religiosas

Viernes 18 de enero. Presentación y elección de Advocaciones Mariana

– Novenas dieron inicio desde el jueves 23 hasta el 31 de enero a las 7 de la noche en todos los sectores.

Viernes 03 de enero. Bajada de la virgen de La Candelaria

Actos centrales

– sábado 01 de febrero a las 6 y 30 pm, misa y víspera presidida por el padre Nelson Abel Figueroa.

– Domingo 02 de febrero a las 7 pm, día de La Candelaria, misa solemne a las 7 de la noche presidida por el obispo monseñor Carlos Alfredo Cabezas

Homenaje de los pescadores

Domingo 02 de febrero

-6 am. Inicia con rosario de aurora en el templo.

7 am. Procesión con la virgen hacia el sector Viviendas Rurales.

8 am. Misa de pescadores. Bendición del mar.

9 am. Paseo por la bahía.

Culturales

Del 27 al 02 de febrero. Exposición Candelariana

De los estudiantes de pintura, artesanía, cuatro, percusión y manualidades del Centro de Formación Cultural del Ateneo de Punta Cardón.

8 pm.

1er concierto Presentación del movimiento cultural Los Candelarianos

Martes 28 de febrero. Conversatorio «La Candelaria entre canto, fe y tradición».

Jueves 30 de enero. Décimas «Verso y prosa Candelariana» por Frank Calles y Alberto Medina.

8 pm.

Viernes 31 de enero. Después de la Novena del sector Centro

2do concierto tipo rondalla del movimiento cultural Candelariano.

Escuela Punta Cardón.

Sábado 01 de febrero. Caravana con la imagen de la virgen de La Candelaria saliendo del templo.

4 pm.

Domingo 02 de febrero. Participación de diversas agrupaciones musicales y culturales después de la misa.

Deportiva

Desde el 18 de enero hasta el 01 de febrero. Cuadrangular de fútbol copa virgen de La Candelaria.

Equipos: Manta Sport, Los Rudos, Atlético Landin y Deportivo Paraguaná.

Cuadrangular Softbol copa virgen de La Candelaria.

Equipos: Panadería Chilo, Casco Central, Cisterneros, y Los Jey

Final 25 de enero, estadio béisbol Los Mayores.

Contienda de Dominó copa virgen de La Candelaria.

6 Equipos, previa eliminatorias: Representantes de Las Viviendas, Santa Rosa, Centro, Pedro León López, La Candelaria y La Puntica.

Final miércoles 29 de enero

6 pm. Plaza Bolívar

Desde el sábado 18 de enero hasta mediados de febrero. Conversatorio sobre el origen del béisbol en Punta Cardón.

Callejón Padilla, casa de Rafael Segundo (Gundo) Sarmiento

De 9 a 12 m

Participantes:

Gabriel Ruiz, Nery Medina, Teo Padilla, Eduardo Primera, Crisanto Figueroa, Otilio Rojas, Samuel López, Toribio Revilla, Miguel Sánchez, Pedro León López, Noraima González y Alí Tremont.

Nota de Prensa/ Noraima González Matos

Cactus24 (28-01-2020)