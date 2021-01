Aunque tendremos que esperar hasta el 2022 para poder verla por completo, estos pequeños flashazos que compartió Landau en su Instagram permiten mantener el entusiasmo y emoción hasta su estreno.

“Mañana, como parte de nuestras historias de Behind Pandora, presentaremos al artista conceptual Jonathan Bach. Antes de eso, pensé en compartir una ilustración conceptual que creó de la aldea de Metkayina. Esta es solo una de las muchas imágenes increíbles que él y el resto de nuestro departamento de arte han creado para las secuelas de Avatar. ¡Gracias a todos los miembros del equipo de diseño de producción!”, comentó en el post.

La secuela de la megaproducción busca poner al espectador dentro de los diferentes espacios que presenta el planeta y alejarnos de la tierra de Pandora -visto en el primer filme-, adentrándonos a un nuevo escenario en las aguas y playas en las que habita la tribu de los gigantes azules, Na’vi.

In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.

Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ

— Avatar (@officialavatar) January 7, 2020