Provea alerta sobre la grave situación de la población warao

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), alertó sobre la grave situación de la población indígena Warao ante la pandemia por el coronavirus.

“Centros Ambulatorios sin capacidad para atender casos, sin médicos, ni insumos. No hay para abastecer alimentos, algunos caminan 25 kilómetros, agua contaminada”, describió Provea en referencia a los padecimientos de esta comunidad de los pueblos originarios de los estados Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y los migrantes que viven en Brasil.

Debido a la situación que enfrentan, el pueblo indígena Warao ha emitido un comunicado dirigido a las instituciones y organizaciones ante las carencias y dificultades para enfrentar la Covid-19.

“Son muchas las situaciones carentes que vivimos, aún así invitamos a nuestros hermanos indígenas Warao en Venezuela y los que están fuera del País que nuestras realidades, carencias, problemas y situaciones son similares: No perdamos las esperanzas, somos un pueblo que ha vivido durante milenarios de años a orillas del Río Orinoco, es tiempo de seguir trabajando, sembrando, resistiendo y exigiendo nuestros derechos y deberes. No es hora de desfallecer, es hora de levantarnos y hacer valer nuestras voces y costumbres. Que nuestros ancestros y el Gran Abuelo “Ka Nobo” nos oriente y nos acompañe en esta lucha de supervivencia en medio de la Pandemia del Covid 19”, señala el escrito firmado por los líderes indígenas.

Comunicado:

1.-Las comunidades Indígenas Warao estamos ubicados en zonas urbanas y rurales de los diferentes estados, en su mayoría a orillas del río Orinoco.

2.-La Pandemia del Covid 19 está agravando de una manera crítica la mala situación que ya vivía nuestra población en todas las dimensiones.

3.-Los Centros Ambulatorios de las Comunidades Indígenas no están capacitadas para atender casos de contagios, tampoco se cuenta con médicos, ni insumos médicos.

4.-Ningún Centro de Salud de las Comunidades cuentan con Ambulancias Fluviales y Terrestres para traslados de pacientes que se requiera trasladar.

5.-No existe vigilancia sanitaria en las zonas y caños donde se acceden a las comunidades indígenas.

6.-La llegada de foráneos de Trinidad y Tobago y Guyaneses navegan en nuestros ríos, exportando nuestras fauna y flora, signo visible de que no existe vigilancia en las zonas fronterizas por parte de los entes de seguridad policial.

7.-Las comunidades indígenas de zonas rurales no tienen automercados ni lugares donde ir a abastecerse de alimentos. Por ello viajan a canaletes y en sus canoas a las ciudades, para poder conseguir los productos básicos de primera necesidad. Emprendiendo un viaje de hasta 5 días navegando.

8.-En las zonas urbanas por causa de la Cuarentena no hay transporte y ante esta situación los indígenas caminan por sectores vecinos para realizar trueques con sus artesanías y pescas. Otros caminan 25 kilómetros aproximadamente para poder llegar al centro de la ciudad y comprar sus alimentos.

9.-El agua que se consume en las comunidades indígenas es directamente del río, esto contaminado por mercurio y cianuro provenientes de las actividades mineras.

10.-La situación país antes de Covid-19 y Cuarentena, ya había estado afectando las condiciones de las comunidades Warao y por eso la migración constante de los Indígenas. Estos se han refugiado en Brasil, Guyana y Trinidad y Tobago.

11.-La situación de los Migrantes Warao es lamentable, ante esta Cuarentena están viviendo situaciones irregulares y una Atención no adecuada. Con carencias en los servicios básicos, seguridad Sanitaria y estabilidad alimentaria.

12.-Estas situaciones visibilizan la pobreza y la falta de atención que viven las comunidades indígenas Warao. Por ello solicitan y exigen lo siguiente:

13.-Respeten la Cosmovisión e Identidad Cultural de nuestras comunidades Warao. Dejen de seguir discriminado, oprimiendo y manipulando a las comunidades.

14.-Exhortamos a las Direcciones Regionales de Salud, a los entes gubernamentales e instituciones responsables de salud, atender y abordar las comunidades indígenas, implementar estrategias de prevención, equipar los centros ambulatorios con medicamentos, personal médico y ambulancia que son vitales para nuestras comunidades.

15.-Controlar las rutas y caños donde los Indígenas navegan a la ciudad, con equipo médico para realizar pruebas y diagnóstico ante posibles contagios de indígenas que regresan a sus comunidades.

16.-Invitar a los cuerpos de seguridad fronteriza, a la armada y a la Guardia Fronteriza, vigilar los accesos, rutas y caños fronterizos por la entrada de foráneos que son una amenaza de Contagios para nuestras comunidades.

17.-Abordar de manera urgente con ayudas de servicios básicos, alimentos, medicinas, agua potable, atención médica. En las comunidades indígenas, muchos niños y ancianos están falleciendo de desnutrición.

18.-Distribuir pastillas purificadoras o bombas de agua para tratar el agua y así los niños, adolescentes, jóvenes y adultos tengan acceso al agua saludable.

19.-A las Instituciones, Organizaciones y Grupo de trabajos que acompañan a la comunidad migratoria a ser sensibles, tener espacios de escucha y diálogo con los Migrantes Indígenas para en conjunto con ellos dar respuestas a las situaciones que viven y padecen ante esta pandemia.

20.-Solicitar Inmediatamente a los organismos internacionales, a la Corte Interamericana de DDHH, a la ONU, a la Relatoría Indígena y las Instituciones que deseen solidarizarse con nuestra causa. Necesitamos Ayuda Humanitaria Internacional, escucha y abordaje ante estas realidades, nuestros niños fallecen de desnutrición, de Enfermedades Maláricos, de VIH y Tuberculosis, nuestros ríos se contaminan por la actividad minera, nuestras siembras crecen en ambientes contaminados, las instituciones educativas están piso abajo, los centros hospitalarios no tienen ni comida para ofrecer a los pacientes y otras numerosas y penosas situaciones que vivimos.

Cactus24/10-06-2020