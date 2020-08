Protagonista de Grey’s Anatomy asegura que verse envejecer en la pantalla «no es tan divertido»

El 27 de marzo de 2005 se emitió el primer episodio de la exitosa serie «Grey’s Anatomy» y 15 años después ya han salido al aire 16 temporadas. Durante ese tiempo, varios actores han dejado la producción, pero Ellen Pompeo, quien interpreta a Meredith Grey, ha permanecido.

Recientemente, durante un episodio del podcast «Armchair Expert», la actriz se sinceró con Dax Shepard respecto a cómo ha sido verse envejecer en pantalla.

«No es tan divertido, porque realmente lo ves, porque estoy con la misma ropa, estoy en el mismo personaje», señaló.

Pompeo agregó que ver el progreso de la historia de su personaje, la ha hecho muy consciente de su edad, pero aseguró que trata de aceptar el proceso del envejecimiento con gracia.

«Creo que el objetivo general de mi vida es mantener siempre mi ego bajo control. No quiero decirme mentiras, no miento sobre mi edad, no me pongo nada en la cara», sostuvo.

Durante su intervención, la actriz también reveló por qué se quedó en «Grey´s Anatomy». «Tengo una cantidad muy determinada de horas. Sé exactamente dónde voy a estar. Sé exactamente a qué hora voy a volver a casa. Estoy en casa para cenar con mis hijos todas las noches», explicó.

Pompeo está casada desde 2007 con el productor discográfico Chris Ivery, y tienen tres hijos de 11, 6 y 4 años.

Pero su familia no es la única razón por la que la actriz ha perseverado en su papel de Meredith Grey. En declaraciones anteriores en el programa Jemele Hill is Unbothered de Spotify, Pompeo fue honesta y afirmó que su prioridad es la estabilidad.

«Escogí ganar dinero en vez de perseguir personajes más creativos. Nunca me ha gustado perseguir cosas, y actuar, según mi experiencia, consiste en perseguir mucho. Debes perseguir personajes, suplicar por papeles, convencer a la gente… no estoy tan sedienta, porque dispongo de una estabilidad económica», dijo.

La actriz gana 20 millones de dólares anuales, aunque alcanzarlos no fue fácil, ya que durante muchos años cobró menos que su coprotagonista, Patrick Dempsey. Sin embargo, en 2015, cuando este dejó la producción, finalmente pudo negociar.