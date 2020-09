Príncipe Andrés será vetado del cumpleaños del Duque de Edimburgo

Fueron ya tantos los escándalos sobre tráfico y abusos sexuales en los que de una u otra forma estaba implicado el príncipe Andrés que su propia madre, la reina Isabel II, tuvo que hacer de tripas corazón y apartarle de la casa real británica por el bien y el futuro de la propia institución.

Aquello ocurrió a finales de 2019, después de una entrevista en la que el duque de York confirmó su amistad con Jeffrey Epstein -magnate acusado de explotación sexual que se suicidó en la cárcel- e intentó expiar sus pecados negándolos de una forma tan poco taxativa que casi se pierde la boda secreta de su hija.

Blom

Tuvo, por decirlo así, suerte de que la celebración haya sido secreta a causa del coronavirus y él haya estado presente para llevar a Beatriz de York al altar donde estaba esperando su prometido, Edoardo Mapelli. Pero en los siguientes eventos históricos de la agenda de los Windsor todo parece indicar que no habrá ni rastro del príncipe Andrés.

Isabel II no quiere que la institución cargue con los pecados de la manzana podrida y, según cuenta Daily Mail, ha vetado a su hijo de las celebraciones por el 100ª cumpleaños del duque de Edimburgo. De esta forma, el príncipe Andrés se perderá el enorme homenaje que se espera que el año que viene le ofrezcan a su padre.

Aunque su cumpleaños es el 10 de junio, se espera que ya desde comienzos del año que viene haya celebraciones para con el consorte, como una muy ilustrativa exposición fotográfica que organiza la Royal Collection Trust y que tiene como objeto difundir la biografía de Felipe de Edimburgo. Según el citado medio, tampoco está previsto que el duque de York esté considerado para aparecer en dicha galería.

«Ha llegado una advertencia desde arriba para restarle importancia al príncipe Andrés. Se le incluirá lo menos posible, lo justo y necesario. Esto no alterará la historia, ya que no puede ser ignorado por completo. Pero su relación con el duque de Edimburgo a lo largo de los años no será realzada de manera grandilocuente», ha señalado una fuente de palacio al periódico The Sun.

Cactus24/15-09-2020