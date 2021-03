El presidente de Irak, Barham Saleh, aseguró este lunes, al despedir al papa Francisco en su partida desde Bagdad, que su visita fue un mensaje de solidaridad con el país árabe y su presencia una “señal de paz y amor que permanecerá inmortal en los corazones de los iraquíes”.

“Su reconfortante presencia fue una señal de paz y amor que permanecerá inmortal en el corazón de todos los sectores del pueblo, que anhela seguridad y paz”, dijo Saleh en un mensaje en su cuenta de Twitter junto a una foto en la que despedía al pontífice en la escalera del avión en el aeropuerto de Bagdad.

El Papa partió en la mañana de este lunes de vuelta a Roma tras una visita de tres días a Irak, en su primer viaje al extranjero en 15 meses en los que no ha salido de Italia debido a la pandemia del covid-19.

En su mensaje, publicado en árabe, inglés e italiano, Saleh indicó que la visita papal a Irak ha representado un mensaje de gran solidaridad humanitaria con su país.

Durante su estancia en Irak el Papa visitó las ciudades de Nayaf, Erbil, Mosul y Qaraqosh, además de la capital y del área arqueológica de Ur de los Caldeos, donde la tradición indica que nació el profeta Abraham.

Bidding farewell to His Holiness @Pontifex, our honoured guest who visited Baghdad, Najaf, Ur, Erbil, Nineva. His message of peace, human solidarity with #Iraq inspires us to persevere toward a better future for the people of Iraq and the wider region. pic.twitter.com/GyvhKl6MqZ

— Barham Salih (@BarhamSalih) March 8, 2021