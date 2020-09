La sangre y el fuego próximamente llegarán a HBO. Tal como se nos había revelado hace unos meses, Game of Thrones continuará con un grupo de spin-offs que llegarán a la aclamada cadena. Uno de ellos es House of the Dragon, la precuela de la historia principal del show original que contará la vida de los Targaryen, la imponente casa de nobles que conquistó Westeros por 300 años hasta su terrible caída a manos de una revolución. Y ya sabemos para cuándo la podemos esperar en nuestros televisores.

El presidente de HBO, Casey Bloys, ha confirmado que House of the Dragon, el primer spin-off de Game of Thrones, llegará hasta el año 2022. Aunque no entró en detalles, ya habíamos escuchado hace unas semanas rumores de que el casting había comenzado.La fecha tentativa para 2022 no es una mala elección. No solamente permite que el show tenga la oportunidad de filmar a lo largo del año que viene, sino que da también suficiente distancia, de unos tres años, respecto al final de la propia Game of Thrones, el cual fue divisivo entre los fanáticos y la crítica.Pocos detalles han sido confirmados sobre la trama.

La historia de la casa Targaryen es muy larga, pues originalmente estos personajes conquistaron los reinos de Westeros bajo el mando del rey Aegon I y su dragón Balerion y dominaron ese territorio por 300 años antes de los eventos de la serie original.

Los rumores, sobre la búsqueda del elenco, apuntan a que no veremos esa conquista sino que retomaremos la historia de la realeza unas generaciones después y la protagonista sería la reina Rhaenyra Targaryen.

Lo más interesante de esta precuela es que presume la existencia de más de tres dragones y peleas con lo mismo lo que sumará un gran espectáculo para los fanáticos del género fantástico.

Cactus24 (22-09-2020)