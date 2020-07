¡Por mentirosa! Madonna es censurada en Instagram por «Fake News» sobre coronavirus

En tiempos de pandemia, hay que tener mucho cuidado con el tipo de información que se maneja pues en algunas oportunidades una noticia falsa sobre el coronavirus puede generar pánico o desinformación que al final podría ser dañino para la sociedad.

La cantante Madonna fue censurada por compartir un video en el que un grupo llamado America’s Frontline Doctors (Médicos de primera línea de Estados Unidos) habla de un tratamiento efectivo para el coronavirus, frente al edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos.

En el clip, la doctora Stella Immanuel, de Houston, asegura en la grabación que ha tratado con éxito a más de 300 pacientes positivos para COVID-19 con hidroxicloroquina, aunque en junio la Organización Mundial de la Salud confirmó que no es efectiva, reseña El Farandi.

Sin embargo, la interprete de Like a Virgin, al parecer no estaba al tanto de la información que dio la OMS y decidió compartir el video done ella destacó que ya “fue encontrada, probada y está disponible hace meses”, pero que no ha sido distribuida porque los poderosos “prefieren dejar que el miedo controle a la gente, que los ricos se hagan más ricos y los pobres más pobres”.

Al ver el video en la cuenta de Madonna, que fue el mismo que provocó que Twitter silenciara por 12 horas a Donald Trump Jr, Instagram decidió difuminar su ‘post’, ponerle encima el aviso de ‘Información falsa’ y redireccionarlo a una página que aclara que no existe aún la vacuna.

Cactus24 (29-07-2020)