Pompeo: Es el momento de la liberación de todos los presos políticos en Venezuela

A través de su cuenta de Twitter, el Secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo, pidió al Gobierno de Maduro la liberación de los presos por razones políticas.

Este martes en @SecPompeo, se lee “El régimen de Maduro continúa deteniendo injustamente a 334 presos políticos y otros en #Venezuela . Incluyen el #CITGO6, @JGuaido tío y asesores cercanos, miembros de la @AsambleaVE , trabajadores de la salud y periodistas. Esto es inaceptable”.

En la misma publicación Pompeo destaca “Como dice el Marco para la Transición, ahora es el momento de la liberación inmediata de todos los presos políticos en #Venezuela. Hacemos un llamado a Maduro y sus aliados para que los liberen de inmediato y faciliten la transición a un gobierno de transición legítimo”.

The Maduro regime continues to unjustly detain 334 political prisoners and others in #Venezuela. They include the #CITGO6, @JGuaido’s uncle and close advisers, members of the @AsambleaVE, health care workers, and journalists. This is unacceptable. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 14, 2020

As The Framework for Transition states, now is the time for the immediate release of all political prisoners in #Venezuela. We call on Maduro and his allies to release them immediately and facilitate the transition to a legitimate transitional government. https://t.co/e1dgxOZiq3

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 14, 2020

CACTUS24 14-04-2020