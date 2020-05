El secretario de Estado, Mike Pompeo, acusó el miércoles a Irán de «fomentar el terror» incluso durante la crisis del nuevo coronavirus según una nota informativa de la agencia AFP.

Pompeo se colocó a su llegada al aeropuerto de Tel Aviv una mascarilla con los colores de la bandera estadounidense, y se dirigió después a Jerusalén, para reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

«Incluso durante esta pandemia, los iraníes utilizan los recursos del régimen de los ayatolás para fomentar el terror en todo el mundo, pese a que el pueblo iraní sufre enormemente. Esto dice mucho sobre el espíritu de quienes dirigen ese país», dijo Pompeo.

Irán «no paró ni un minuto sus planes y acciones violentas contra los estadounidenses, israelíes y otros en la región», dijo por su parte Netanyahu al recibir a Pompeo.

Coincidiendo con la visita de Pompeo se anunció el nombramiento del exjefe del ejército israelí y uno de los líderes del partido centrista «Azul y Blanco», Gabi Ashkenazi, como próximo ministro de Asuntos Exteriores.

Ashkenazi no esperó a tomar posesión del cargo y este mismo miércoles se entrevistó con su futuro homólogo estadounidense.

U.S. commitment to #Israel has never been stronger. Speaker of Knesset @gantzbe and I discussed ways to strengthen U.S.-Israeli coordination in the fight against #COVID19 and our continued line of efforts to counter Iran's dangerous activity in the region and around the world. pic.twitter.com/Oz6OYarLas

