Tres policías con síntomas de coronavirus acusaron a un médico venezolano de una supuesta discriminación en el Hospital de Melipilla, por habérseles negado la atención médica. Tanto la autoridad de gobierno como la persecutora catalogaron la situación de “grave” y “preocupante”. El incidente está actualmente bajo investigación de la Fiscalía Occidente.

Ante ello, el médico involucrado Rubén Ibarra Sánchez , través de su cuenta de Facebook, aseguró que «todas las acusaciones que estoy recibiendo son falsas ya que personal de carabineros llegó de forma prepotente que los atendieran».

«Yo tenía a mi cargo 6 pacientes críticos les dije que esperaran a los cuales empezaron a reclamar por mi nacionalidad que era mal médico que ellos pagaban mi sueldo y entramos en discusión por que querían ser atendidos de forma inmediata pero no se puede por protocolo y por eso faltaron al respeto al cual yo les dije que no podía atenderlos y que fueran al hospital de carabineros al cual dijeron que me demandaría yo le di mi número para hablar con el superior pero después salió esta noticia a la luz diciendo que yo no atiendo pacos», explicó.

Ibarra remató diciendo que «la verdad, no atiendo a pacos prepotentes que se creen superior a los demás».

Posteriormente, por la misma red social, Ibarra explicó que «son los protocolos no pueden pasar por encima de los demás por ser carabineros y tampoco podía darles licencia si no presentaban los síntomas covid-19. Si su mérito era desprestigiarme porque querían licencia médica la cual no podía dársela y tampoco podía pasar por encima de los demás pacientes».

En tanto, a través de un comunicado, la Asociación Chilena de Médicos Extranjeros lamentó lo ocurrido y aclaró que «el personal de salud involucrado descarta las acciones que describe la denuncia y aclara que fue un problema administrativo y de protocolos lo que gatilló el disgusto del personal de Carabineros», reseña el diario chileno El Mostrador.

«Nosotros como Agrupación Gremial esperaremos el informe final de la investigación en curso para emitir una opinión sobre lo ocurrido, sin embargo, lamentamos profundamente el comportamiento mediático e irresponsable en el cual han incurrido diversas figuras políticas, prensa y gobierno, solicitando incluso la expulsión del país del médico aludido sin esperar los resultados de la investigación iniciada el día de hoy», expresó la asociación.