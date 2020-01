La capitana de la policía de Apex, Ann Stephens, registró su encuentro con estafadores que se identificaron como «John Black» y «Jason Brown» y afirmaron que estaba a 45 minutos de ser arrestada.

En 45 minutos por lavado de dinero y tráfico de drogas, no tenía idea de que realmente estaba hablando con la verdadera policía.

Stephens es capitán del Departamento de Policía de Apex en Carolina del Norte y aprovechó la oportunidad para grabar la llamada, en un video publicado más tarde en Facebook, para servir como un momento de enseñanza para otros.

El estafador que se identificó a sí mismo como el «Oficial John Black» afirmó que el ayudante del sheriff ya estaba en camino de arrestar a Stephens después de que dijo que se habían abierto al menos 25 cuentas bancarias fraudulentas utilizando su número de seguro social, acumulando cargos de más de $ 10 millones .

«Ok, ¿entonces un ayudante del sheriff va a venir a arrestarme?», Le preguntó al hombre, ya que se la puede ver riéndose para sí misma.

«Absolutamente. Te dije que hay algunas acusaciones serias ”, responde el hombre.

A medida que avanza la llamada, el hombre intenta que Stephens le dé su dirección actual (ella proporciona la dirección de la estación de policía) e intenta que le dé los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social, a lo que Stephens se negó hacer.

Cuando se le preguntó si había compartido su número de seguro social con alguien, Stephens respondió: » Ciertamente no lo compartí con un traficante de drogas».

Después de no obtener la información que quería de Stephens, «John Black» transfirió la llamada a su supervisor, «Jason Brown», a quien Stephens presionó para obtener detalles sobre las acusaciones reales en su contra, hasta que la llamada termina abruptamente.

“Estas son llamadas de estafa. Nunca des tu información. Nunca verifiques la información, incluso si la tienen. Esa información se puede encontrar en la web sobre cualquier lugar ”, dijo al final del video. “Todos son estafadores. Simplemente cuelga sobre ellos o diviértete un poco «.

Más tarde, Stephens habló con la estación local WTVD sobre la llamada y su decisión de burlarse de los estafadores, según reseña la información del diario estadounidense Oxigen.

“Solo tuve que reírme porque sabía que no era real y que no iba a suceder. Aquí han pasado casi 24 horas y todavía no han aparecido para atraparme ”, dijo. “Eso es lo que da miedo, lo entiendo, pero queremos asegurarnos de que el público entienda que eso no es real. Eso no va a pasar.»

Desde que el video fue publicado el martes, se ha compartido casi 10,000 veces y obtuvo 1,000 comentarios.

«Mucha gente quiere involucrar al estafador y mantenerlos en el teléfono y divertirse un poco con ellos. Pero muchas personas no tienen tiempo o simplemente tienen miedo de hacerlo, así que creo que tuvieron que vivir indirectamente a través de nosotros «, dijo Stephens sobre la popularidad del video.

Cactus24 (13-01-2020)