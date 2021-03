El propio departamento de policía de Los Ángeles Rampart compartió la imagen a través de Twitter, donde escribieron que los oficiales reconocieron que la imagen usada era de nada menos que el político extranjero. «Menos mal que nuestros oficiales que patrullan Historic Filipinotown están al día. Buen intento», agregaron, detalla la agencia Ruptly.

Los otros datos que se pueden apreciar en el documento, publicado en redes sociales , son la firma de Norman D, la altura, 5,09 pies (1,55 metros) y el peso, 180 libras (81,6 kilos).

Vice Officers recognized the picture used on a fake ID, to be that of the President of the Philippines. Good thing our Officers patrol Historic Filipino Town and are up to speed. Nice try 😂🥊🇵🇭 💯@LAPDALopez @LabradaAl @LAPDHQ @TFALpodcast pic.twitter.com/YhGkn01BEx

— LAPD Rampart (@LAPDRampart) March 10, 2021