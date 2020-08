Polémica por vídeo de un policía arrestando a un niño de 8 años

Las redes sociales explotaron con el vídeo y varias personas se preguntan en ellas dónde está la ayuda terapéutica al menor en vez de la opción policial de recluirlo en un centro de detención del condado de Monroe, donde se encuentran los Cayos de Florida, un rosario de islas en el extremo sur del estado.

El vídeo, de hace dos años, fue hecho público hoy por el abogado Crump, conocido por representar varios casos de afroamericanos sometidos a discriminación o abuso policial, como el de George Floyd, muerto en mayo a manos de un policía blanco en Minesota, lo que provocó una ola de protestas en todo Estados Unidos.

Unbelievable!! @KWPOLICE used “scared straight” tactics on 8yo boy with special needs. He’s 3.5 ft tall and 64 lbs, but they thought it was appropriate to handcuff and transport him to an adult prison for processing!! He was so small the cuffs fell off his wrists! pic.twitter.com/iSTlXdKas6

