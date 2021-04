El dirigente opositor del estado Yaracuy, Biagio Pilieri, criticó la medida de confinamiento que rigió en la entidad desde el pasado jueves.

Pilieri expresó que, Maduro sigue demostrando que ha fracasado estrepitosamente en el manejo de pandemia, y condenó las medidas simplistas que ha ejecutado. “El régimen en Venezuela, en todos sus niveles, ante el fracaso en el manejo de la pandemia por coronavirus, ha tomado como casi única política de estado, las cuarentenas radicales, transformándolas en confinamiento de los ciudadanos, como sucedió esta semana en Yaracuy”, dijo.

De igual manera, Pilieri condenó la forma en la cual el ejecutivo regional ha impuesto restricciones que a su juicio no solucionan el problema, al contrario, en muchos sentidos lo agrava, al ser el único estado del país que aplicó de manera inconsulta, confinamientos que no toman en cuenta las condiciones mínimas que deben tener todos los ciudadanos para cumplirlos y su impacto inmediato en la ya deprimida economía de los yaracuyanos.

“El régimen no quiere o no le importa entender, que éste letal virus debe ser atacado con políticas y medidas de salud integrales y eficientes, apegadas al protocolo mundial; y no con simples ordenes de toque de queda, como lo hizo el gobierno de Yaracuy, cuando sometió a todos los ciudadanos del estado a cuatro días seguidos de confinamiento. Medida aislada que no vino acompañada de lo que un gobierno serio debe implementar en esta situación, que va desde hacer cumplir las medidas preventivas eficientes, dotación integral de equipos e insumos para los centros de salud, y lo que todos aspiramos y necesitamos, la vacunación masiva de los ciudadanos, en especial de los sectores más vulnerables”, sentenció.

Cactus24/05-04-2021