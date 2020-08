Petroleros exigen abrir proceso judicial contra Quevedo y Rangel 

El dirigente sindical petrolero, Eudis Girot, exigió al Fiscal Tarek William Saab, a que garantice los derechos y el debido proceso para que se abra un juicio contra Manuel Quevedo y Willis Rangel y que los que dirigieron la industria petrolera sean investigados.

Según Girot en el programa Vladimir a la Carta, “Manuel Quevedo destruyó casi un 1,5 millón de barriles de petróleo en menos de dos años y tomó decisiones que hoy los trabajadores están pagando, como el de eliminar el sistema de salud. Wills Rángel se convirtió en una plaga, en una peste para los trabajadores. Él colocó de rodillas todas las conquistas históricas de los trabajadores petroleros”, dijo.

Las mafias que dirigieron la industria petrolera, lo que no se robaron, lo destruyeron

Además de denunciar a Manuel Quevedo, Ex ministro del Poder Popular de Petróleo de Venezuela y al constituyente Will Rangel, presidente de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela –Futpv-, también insistió en que “no pueden haber intocables, si Rafael Ramírez está en el exterior y se le ha dictado orden de captura, el Fiscal General puede comenzar imputando a Manuel Quevedo y Will Rangel que se encuentran en el país, porque no puede haber un robo bueno y un robo malo”. Asimismo pidió abrirse una investigación por el robo del fondo de pensiones de la industria petrolera de unos 5 mil millones de dólares.

Denunció que actualmente los trabajadores están padeciendo las actuaciones de las mafias que controlan la industria petrolera. “En la refinería de Puerto la Cruz, pasan camionetas último modelo a llenar sus tanques full de gasolina. La mafias están controlando la gasolina para entregarla a sus sectores privilegiados y venderlas en dólares, mientras el pueblo de Anzoátegui pasa más de 5 días en una cola sin llenar el tanque de su vehículo”, señaló el sindicalista petrolero.

También mencionó que en el año 2015-2016, le entregaron a Nicolás Maduro un informe detallado de la situación de la industria petrolera, para construir soluciones juntos e impedir que la industria llegara al colapso operativo. Sin embargo, no fueron atendidos sino más bien desde el alto gobierno se creó una campaña de desprestigio, tildándolos de agentes de la CIA con un plan para sabotear la industria.

Trabajadores petroleros en un estado de indigencia

Detalló la grave situación de los trabajadores petroleros, “hoy nosotros encontramos a los trabajadores en un estado de indigencia, porque los petroleros están muriendo por el desarrollo de políticas que destruyó los beneficios de los trabajadores y llevó la industria al colapso”, dijo Girot.

Mencionó que el pueblo tiene que saber que detrás de la gasolina hay hombre y mujeres que están padeciendo grandes calamidades. “La gasolina está contaminada con sangre y miseria de los trabajadores, porque un obrero que está produciendo gasolina, apenas devenga unos 200mil Bs semanales que no le alcanza ni para comprar una harina pan”, aclaró.

También expresó que hay trabajadores que están enfermos y muriéndose porque los sometieron a la inhalación de gases tóxicos y agentes químicos que envenenan las células. “Y que éstos cuando van a requerir asistencia médica PDVSA se las niega porque se robaron ese dinero”, dijo Girot.

Dijo que la situación que vive Venezuela con el tema de la gasolina, el gas, los alimentos, el dólar, entre otros, no la aguanta nadie.

“Nicolás Maduro debe reflexionar, Donald Trump debe reflexionar, la oposición venezolana debe reflexionar. No pueden someter al pueblo a un sufrimiento que conlleva a la muerte por una disputa política”, expresó Girot.

Girot retó a Maduro

Finalmente, el sindicalista expresó que Nicolás Maduro no sabe lo que padece un obrero. “Nicolás tú no eres ningún obrero, tú manejaste un autobús que respetamos. Tú eres un obrero burgués que representa la monarquía y la oligarquía proletaria”, dijo.

Y aprovechó el espacio en Vladimir a la Carta para retarlo a Maduro, “Te reto Nicolás a una gran Asamblea de trabajadores. Ponga usted el día, el lugar y la hora y nosotros debatimos cara a cara para que escuches de la voz de los trabajadores el daño inmenso que le hicieron a la clase obrera petrolera”, expresó Quiroz.

