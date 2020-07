Erika Rojas, caraqueña, salió hace dos años desde Venezuela a Colombia buscando como la mayoría una nueva calidad de vida. A ella la impulsó el hecho de que como define “cada día era más difícil ejercer su profesión por las pocas ofertas de empleo”. Aunado a ello su esposo ya había salido y siempre tuvo claro “que la familia es muy importante para avanzar”.

Considera que la migración es muy difícil, pero tiene la receta. Rojas detalla a Cactus24Noticias que “hay que adaptarse, parece fácil porque hablamos el mismo idioma pero no es así, hay que denominar las cosas como ellos lo hacen. Eso te facilita la inserción al país”.

Esta joven periodista lo tiene claro: en cualquier área que te desempeñes es fundamental que sepas de tecnología más aun en medio de la pandemia. No hay área que no aborde la tecnología yo misma trabajo ocasionalmente vía correo electrónico con una firma Argentina. Aquí no ha sido fácil. Como hago de todo: periodismo, impreso, audiovisual, digital y hasta producción siempre me dicen que estoy sobre calificada”.

Aun así, la profesional de la comunicación no pierde la esperanza. Con entusiasmo asegura que esta cuarentena le ha permitido aprender más. Esta joven muy dinámica y colaboradora siempre está dispuesta a ayudar a sus compatriotas que la tienen menos fácil que ella.

“La información es poder”, nos asegura. Por eso nos confió algunas sugerencias: Para conseguir empleo en Colombia, algo que yo aún no he logrado, debes modificar lo que nosotros conocemos como Currículum Vitae a una Hoja de Vida en la cual expresas qué, cómo y el por qué de lo que haces. “Aquí no creen en la multifuncionalidad así que les recomiendo mostrar solo un área en la que están especializados”.

Erika Rojas recomienda que apenas pises tierra colombiana debes dirigirte a la Bolsa de Empleo donde hay cursos gratuitos para que conozcas el sistema. Rojas, actualmente realiza otros cursos y aunque no está en la ciudad, esos pocos metros que la alejan le permiten seguir soñando en un mañana mejor.

A Erika Rojas pueden encontrarla en su red social IG; @erika.rojas.395

Por Yasmin Velasco

CACTUS24 04-07-20