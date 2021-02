Debido a la propagación del covid19, Universal Pictures ha decidido posponer una vez más el estreno del material audiovisual que llegará a las salas de cine para el próximo año.

El filme cinematográfico interpretado por López y Maluma cuenta la historia de amor de una exitosa pareja de cantantes que terminan su relación a tan solo horas de casarse frente a miles de seguidores y después de haber estrenado una canción sobre la esperada unión.

Esta película estará smbientada en Nueva York y será dirigida por Kat Coiro, realizadora de series como ‘Shameless’ o ‘Modern Family’, además, la comedia también cuenta con una banda sonora interpretada por López y Maluma.

Save the date. @JLo, #OwenWilson and @Maluma star in #MarryMeMovie, in theaters this Valentine’s Day. pic.twitter.com/N7qmW1CDSr

— Marry Me (@MarryMeMovie) September 14, 2020