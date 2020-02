Dave Daubenmire adelantó que pedirá $867 billones a la compañía. “¿Advirtieron de que su hijo adolescente, cuyas hormonas comienzan a funcionar, tendría una excitación?”, cuestionó

Polémica tras el Super Bowl 2020. Dave Daubenmire, un personaje ultraconservador, pastor cristiano y comentarista de Estados Unidos, se mostró indignado con el espectáculo de medio tiempo que brindaron Shakira y Jennifer Lopez el último domingo.

La neoyorquina de origen puertorriqueño y la colombiana pusieron a bailar a Miami a mitad del partido entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers, y transformaron el terreno del Hard Rock Stadium en un mágico escenario.

Para el conductor radial, sin embargo, el evento puso su alma en “peligro del fuego infernal”, de modo que demandará a la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) por unos $867 billones.

“¿Hubo alguna advertencia de que su hijo de 12 años, cuyas hormonas recién comienzan a funcionar, podría tener una excitación sexual?”, señaló Dave Daubenmire, cuyas declaraciones fueron recogidas por Right Wing Watch.

De acuerdo al comentarista cristiano de Estados Unidos, la actuación de Shakira y Jennifer Lopez —celebrada por el público latino— fue un “ejemplo de discriminación anticristiana”.

Durante el show de Shakira, el boricua Bad Bunny se sumó para acompañar a la colombiana, mientras que el también colombiano J Balvin subió al escenario para cantar con Jennifer Lopez.

“Hablo en serio aquí. Estoy buscando un abogado para realizar una demanda colectiva contra Pepsi y la NFL por complacer a la pornografía. Tal vez esa no sea la acusación correcta, no soy un abogado. Pero lo que vimos ayer fue una actuación del club de striptease en el medio tiempo en el Super Bowl 2020”, aseveró Dave Daubenmire.

“La corte podría decir: ‘Eso no se aplica aquí porque el derecho a [producir] pornografía no anula su derecho a no verla’? Sí, bueno, pero no me dijeron que lo vería. Acaban de meterla a mi sala de estar. ¡No me dijeron que iban a haber tiros en la entrepierna!», abundó.

El show del Super Bowl 2020 mantuvo a los espectadores levantados de sus asientos durante los casi 15 minutos que duró, un emotivo acto con luces y sonido espectaculares, resaltó La Vanguardia.

Shakira y Jennifer Lopez cerraron el show cantando juntas con gran derroche de energía en Estados Unidos y terminaron abrazadas para delirio de los fanáticos.

Dave Daubenmire se promociona a través de sus redes sociales como un ‘coach cristiano’. Todos los días hace transmisiones en vivo y comparte versículos de la Biblia.

Cactus24 (08-02-2020)