Encerrado durante más de tres décadas por asesinato, Gilbert Lee Poole, Jr. había estado cumpliendo cadena perpetua desde 1989 basándose en gran parte en una forma de evidencia forense que alguna vez se usó ampliamente pero que ya no se consideraba confiable: el análisis de las marcas de mordida. Ahora que la evidencia de ADN lo ha descartado como el asesino, el Fiscal General de Michigan Dana Nessel (D) aclamó su exoneración.

El fiscal general hizo el anuncio durante una conferencia de prensa el miércoles por la mañana, poco después de que un juez anulara las condenas de Poole durante una audiencia de Zoom.

«Debo decir que no entendí lo que estaba sucediendo en 1988 cuando vine a la corte para ser juzgado por un asesinato que no cometí», dijo Poole durante esa audiencia, según sus abogados. “A los 22 años, y a mil millas de distancia de cualquier persona que conociera, pateé, grité, pisoteé y dije: ‘Esto no está bien’”.

Según los registros del Departamento de Correccionales de Michigan, Poole dejará el Centro Correccional G. Robert Cotton como un hombre de 56 años.

Luego de pasar 32 años de su vida en una prisión, Lee Poole dejó la cárcel en Estados Unidos y salió a conocer un mundo nuevo para él.

Según ese mismo medio de comunicación, el hombre no pudo estar presente cuando sus padres y su hermano murieron. No conoce los teléfonos celulares y le tomará un tiempo lograr acostumbrarse a un mundo totalmente desconocido.

Lo primero que hizo Gilbert Lee Poole Junior cuando recobró la libertad fue apreciar el paisaje de un parque, comerse una porción de pizza y caminar por el pasillo de frutas y verduras de una tienda.

«Tengo que descubrir cómo navegar en un mundo que no he visto en 32 años. Nunca había visto un teléfono celular en mi vida hasta hoy, además, me produce un poco de miedo de montarme a un automóvil en este momento. Es realmente agradable no tener esposas, eso es seguro”, comentó el hombre libre.

29-05-2021