Pasajera presentará cargos contra un hombre que golpeaba su asiento durante vuelo

Wendi Williams, una estadounidense que el 31 de enero voló con la compañía aérea American Airlines de Nueva Orleans a Charlotte, planea presentar una demanda contra un hombre que se sentó detrás de ella y que tuvo un comportamiento insólito. Un video que la mujer publicó días atrás, y en el que se ve a su vecino golpeando repetidamente el respaldo reclinado de Williams, desató el debate en las redes sociales.

«Me gustaría presentar cargos contra este hombre. Fui agredida en ese avión», dijo Williams al portal TMZ.

El conflicto empezó cuando el hombre le pidió a Williams que levantara el respaldo de su asiento mientras comía. La mujer asegura que así lo hizo, pero volvió a reclinar el asiento una vez su vecino hubo terminado de comer.

Fue entonces cuando el hombre se enojó y empezó a golpear repetidamente el asiento de su vecina. «Sucedía cada 20-30 segundos. Probablemente sucedió ocho veces», relató.

La mujer además aseguró que la azafata salió en defensa del hombre y, tras reprender la actitud de Williams, ofreció un ron al hombre. Ahora Williams quiere que la profesional sea despedida.

La pasajera informó en otra publicación que la compañía contactó con ella y se disculpó, pero no asumió ninguna responsabilidad

@BravoAndy Here’s a great jackhole! He was angry that I reclined my seat and punched it about 9 times – HARD, at which point I began videoing him, and he resigned to this behavior. The other jackhole is the @AmericanAir flight attendant who reprimanded me and offered him rum! pic.twitter.com/dHeUysrKTu

— wendi (@steelersfanOG) February 9, 2020