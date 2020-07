Padrino López amenaza al Comando Sur

El ministro para la Defensa Vladimir Padrino López envió una amenaza militar este jueves contra el Comando Sur de Estados Unidos mediante Twitter.

“El Comando Sur en su comunicado de guerra política electoral no consigue manera de desviar la atención de la realidad interna de EEUU jugando ahora al “barquito sin rumbo”, cual “a qué no me tumbas la pajita”. Resulta todo muy gracioso, pero a la vez tristemente vergonzoso e insensato», indicó.

“Las infantiles declaraciones no son más que un acto de provocación. Reivindico la madurez y profesionalismo de la FANB ante estos irresponsables actos y repito como lo dije en Carabobo: si cruzan la línea roja recibirán una respuesta contundente de la FANB por nuestra soberanía”, expresó mediante un tuit.

