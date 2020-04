El plan «Cada familia una escuela», implementado por el Ministerio de Educación para continuar el año escolar, se le hace cuesta arriba a los padres que carecen de conocimientos en las «tres Marías», física, química y matemáticas, y ha optado por pagar para a un particular para que resuelva los ejercicios que le asignan a sus hijos.

Es el caso de Clara Guerra, madre de tres estudiantes de bachillerato de un colegio privado en la ciudad de Punto Fijo, quien expresó a Cactus24, «Las tres Marías no me dan, prefiero pagarle a alguien para que les haga las tareas y salimos de eso, además son muchas las actividades que les asignan»

Guerra trabaja en el área administrativa de un supermercado de la Zona Libre, por lo tanto debe compartir su tiempo con las obligaciones del hogar, de madre, y como profesora en casa se le hace «cuesta arriba» por no tener conocimiento amplio en las áreas formativas prácticas tales como matemáticas, física, química e inclusive inglés.

Guerra admite que su hijo cursante de 2do año tiene dificultades en matemáticas, a diferencia del de 16 años, cursante del último año de bachillerato quien a pesar que cuenta con destrezas para las «Tres Marías», tampoco ha podido ayudar a su hermano «no es igual que te explique un profesor, se le ha dificultado hacer las actividades que les envían sus profesores», indicó la madre de estos jóvenes.

«Yo que soy ingeniera químico no entendí los ejercicios de física que le enviaron a mi hermano menor que estudia 3er año de bachiller en un privado», dijo una docente de la UNEFM quien explica en casa a su hermano.

Reveló a este equipo reporteril que duró dos días viendo en internet videos, tutoriales y lectura de guías prácticas paso a paso para entender, resolver y luego explicar a su hermano un ejercicio de física «Solo pude resolver un ejercicio de varios que les enviaron», señaló la docente universitaria.

Las entrevistadas aseguraron que las instituciones privadas son las que envían más actividades desde la educación inicial hasta la media y técnica general.

En relación a ello, Fátima Ramírez, estudiante de inglés aseguró ser buena para los números y fórmulas, además apoya en la explicación a sus tres sobrinos en casa, «estás asignaturas que para ellos son tediosas y aburridas», reiteró que las unidades curriculares de actividades de un colegio privado y de un liceo público son muy diferentes.

La joven de 25 años explicó que dos de sus tres sobrinos estudian en un privado y aseguró que las actividades de física, química y matemáticas » son muy complejas y tienen grado de dificultad de resolver, además envían muchos contenido para una clase a distancia», señaló.

Mientras que su otra sobrina de 15 años estudiante de 4to año en un colegio público, manifestó que las asignaciones de las «famosas tres marías e incluyendo inglés no son tan difíciles, más bien se apegan a los ejercicios de los libros de la Colección Bicentenaria o ejercicios prácticos de un portal web del Ministerio de Educación o tutorial recomendable, es decir que son ejercicios que están en internet y es fácil para resolver ya que te lo explica paso a paso», dijo Ramírez que muchos padres se le están haciendo difícil de llevar el plan «Cada familia, una escuela» no solamente por la dificultad de recibir (fallas y falta de internet y datos moviles), hacer (desconocimiento de algunos contenidos) sino también pagar a otros para que hagan las actividades escolares siendo obligación de los hijos en hacerlas en casa con el apoyo de los padres.

¡Es un hecho y en Online!: El negocio de mandar hacer tareas

Es frecuente que estudiantes de colegios y también en universidades paguen a terceros especializados o a compañeros para que les hagan los trabajos. Es un negocio que siempre ha estado presente en la vida académica de alguien. La mayoría de los casos funcionan de manera informal y esporádica.

Sin embargo, en este cuarentena y aislamiento social se esta avivando «sin tapujos» este tipo de opción que es «la gloria» para estudiantes y padres, y una iniciativa de emprendimiento para aquellos que tienen dominio en las asignaturas prácticas: física, química y matemáticas.

Es por ello, que Cactus24 constató que a través de las redes sociales comenzaron ofrecer este tipo de servicios «Se hacen ejercicios de matemáticas, física y química» durante el plan preventivo del Covid-19 «Cada familia, una escuela» decretado por el Ejecutivo nacional.

«Dependiendo de la complejidad de los ejercicios se puede cobrar a partir de $2», así lo manifestó un ingeniero civil y profesor de una universidad pública, quien decidió emprender este nuevo negocio a través de las redes sociales para reivindicar sus finanzas, ya que su salario como profesor universitario es «insuficiente» para mantener una familia de cinco miembros.

Agregó que son muchos los padres y madres que están muy preocupados por no apoyar intelectualmente a sus hijos para resolver un ejercicio matemático o de física. «Y no creas también es preocupación del estudiante, ya que esta consciente sino aprueba la materia no pasa de año o no se gradúa de bachillerato», dijo el docente.

También reiteró que algunos estudiantes están en desventaja sino tienen un hermano, tío o primo que sepa de matemáticas, física o química para ayudarlo hacer las actividades que les envían los profesores en este último momento pedagógico (tercer lapso) del año escolar 2019-2020.

En este sentido, aseguró que en este momento de » crisis escolar» son los padres que recurren a pagar a personas especializadas para que «les hagan las actividades prácticas de sus hijos», que en otro tiempo eran los propios estudiantes que contactaban a estás personas para que les hicieran los trabajos escolares.

Cactus24 (17-04-2020)