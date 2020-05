Oswaldo Guillén interesado en dirigir a Venezuela en el Clásico Mundial

“No me han llegado a mí (de manera directa), he oído que me quieren, han llamado a mis hijos, en entrevistas, mis hijos lo graban y me lo mandan y yo cambien mi mente”, dijo el experimentado manager a los comunicadores Efraín Zavarce y Oscar Prieto Rojas, conductores del podcast Talk Beisbol. “Si los peloteros quieren, yo no soy quien para decirles que no, yo le puedo decir que no a la Federación (Venezolana) de Beisbol, le puedo decir que no a los fanáticos, pero a los de mi gremio, no. Si ellos quieren, yo soy”.

En febrero de 2016, durante la Serie del Caribe que se disputó en Santo Domingo, Oswaldo Guillén sostuvo una reunión que calificó de informal con Carlos Guillén, para ese entonces el gerente general de la Vinotinto. Esa misma semana fue descartado y se filtró a la prensa que el piloto sería Omar Vizquel, hasta ese instante sin experiencia como timonel.

Durante el proceso de escogencia, el presidente de la FVB era Edwin Zerpa, quien anunció de manera oficial a Vizquel ese año, tras asegurar que también habían sido tomados en cuenta para el cargo Alfredo Pedrique, Luis Dorante, Omar Malavé, Eduardo Pérez, Marco Davalillo, Omar López, Henry Blanco, Carlos García y Carlos Subero.

Oswaldo Guillén no quiso hablar más del tema y en 2017 la selección no pasó de segunda ronda.

“Fue una falta de respeto entrevistarme. No soy mejor que nadie, pero en Venezuela no hay ninguno que sepa más de pelota que yo, como manager”, destacó en su conversación con Zavarce y Rojas, recordando el episodio de 2016. “Le guste a quien le guste. En estrategia, fundamentos, dentro y fuera del terreno, movilización de peloteros (…). Tenía una página escrita con todo lo que iba a hacer, me preparé durante 10 días (para su encuentro con Carlos Guillén), hablé con Freddy García, con todos los peloteros que habían ido”.

La hoja de servicio del caraqueño, de 56 años de edad, habla de su dimensión dentro del béisbol. Se convirtió en el primer manager latino que ganó una Serie Mundial (2005) y en nueve temporadas como estratega en las Grandes Ligas dejó récord positivo de 747-710 (.513).

“Mi primer meeting iba a ser en vivo, entre el manager y los peloteros, para que la gente supiera lo que se dice ahí dentro”, abundó Guillén.

A principios de marzo pasado, en medio de un nuevo proceso para escoger al que sería el piloto de Venezuela en 2021, Ozzie escribió en su cuenta de oficial de Twitter: “No voy, ni iré nunca. Yo tengo orgullo. Ya ese autobús pasó (…)”.

Pero los mensajes de los peloteros le hicieron cambiar de parecer.

“Si ellos quieren, lo haré. Se ha hablado desde hace dos meses hasta ahorita”, destacó.

Ahora, el gerente encargado de las selecciones del país es Luis Blasini, un ejecutivo curtido en la LVBP, y en la presidencia de la FVB, se encuentra Aracelis León.

“No han hablado conmigo, pero tengo las puertas abiertas y eso se verá”, puntualizó Guillén.

De cualquier forma, existe un amplio compás de espera para que el CMB regrese y el ex piloto de los Medias Blancas de Chicago y Marlins de Florida, en las Mayores, y de Tiburones de La Guaira en la LVBP, ahora aborda el tópico sin problemas.

“Es un tema, que nos trae de cabeza, pero es un tema positivo, bastante limpio de discutir, porque no es política o religión”, subrayó el ex campocorto. “Todo el mundo puede hablar lo que le da la gana. Y eso lo hace interesante (…). Es el único país en el que todos se involucran en la selección. No es algo que ocurra en otro lado, debe ser la pasión”.

Prensa LVBP

Cactus24/22-05-2020